Kat Dennings afferma: “la Marvel mi ha scannerizzata, possono inserirmi in qualsiasi cosa vogliano”

Kat Dennings ha dichiarato a Entertainment Tonight sul set della sua sitcom della ABC Shifting Gears che la Marvel l’ha sottoposta a una scansione per poter utilizzare la sua immagine in progetti futuri. Dennings fa parte dell’MCU dal suo debutto nel ruolo di Darcy Lewis nel film Thor del 2011. È apparsa anche in Thor: The Dark World, Thor: Love and Thunder, WandaVision e altri. La rivelazione sulla scansione della Marvel è emersa quando a Dennings è stato chiesto se sarà nel prossimo film di punta della Marvel, Avengers: Doomsday.

“Cos’è Doomsday? Oh, Avengers: Doomsday. Pensavo ti riferissi al nostro show. È il finale?” ha scherzato Dennings. “Faccio parte dell’universo Marvel e, come sapete, non posso dirvi nulla. Ma non ci sono. Cioè, non ci sono. Te lo sto dicendo, non ci sono. Se ci fossi, cosa che non è, non potrei dirtelo, ma letteralmente non ci sono. Sono sicura che l’hanno già girato. Ero sul set della serie. Non ci sono. Ma mi hanno scannerizzata, quindi, ad essere onesti, a questo punto potrebbero mettermi in qualsiasi cosa vogliano. Sono nel sistema“.

L’ultima apparizione di Kat Dennings nell’MCU è stata nella serie animata What If…?, dove ha doppiato Darcy in quattro episodi della serie. Il suo futuro con la Marvel è sconosciuto al momento, così come lo è il modo in cui lo studio intende utilizzare la sua immagine. La scansione del corpo degli attori sta diventando una pratica sempre più comune a Hollywood, con grande divisione all’interno del settore.

Nicolas Cage ha fatto notizia lo scorso anno quando ha dichiarato al New Yorker di essere terrorizzato dall’intelligenza artificiale e di sperare che le recenti scansioni del corpo che ha dovuto fare per due progetti in uscita non vengano utilizzate come riferimento per la tecnologia AI per ricrearlo sullo schermo dopo la sua morte. Uno dei progetti è l’attesa serie Spider-Noir di Prime Video.