Spider-Man 4: il film di Sam Raimi con Tobey Maguire è ancora possibile

Da quando è tornato nel franchise Marvel con Spider-Man: No Way Home, si è riaccesa la speranza che il Peter Parker interpretato da Tobey Maguire possa avere un altro film da solista. L’attore è stato il primo a interpretare l’icona Marvel sul grande schermo, protagonista della trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi. Tuttavia, non sono solo gli spettatori a voler vedere Spider-Man 4 con la coppia, ma anche i membri di Hollywood. Il co-sceneggiatore di The Batman e The Batman – Part II, Mattson Tomlin, ha recentemente risposto a un utente su X riguardo ai progressi nel suo tentativo di realizzare il quarto capitolo.

Lo sceneggiatore ha sottolineato che “chi va piano va sano e va lontano. Non ci sarà nulla da dire al riguardo per molto tempo (se mai ci sarà!), perché coinvolge molte persone, questioni politiche e cose che devono andare per il verso giusto che non hanno nulla a che fare con me”. Tuttavia, Tomlin ha aggiunto: “Ma non ho ancora ricevuto un ‘no’!”. Lo sceneggiatore della serie Batman ha sostenuto l’idea di scrivere una storia per il personaggio interpretato da Maguire in cui questi “si destreggia tra il ruolo di marito e quello di padre”, come ha condiviso su X il 30 luglio 2025.

Vedremo mai Spider-Man 4 di Sam Raimi con Tobey Maguire?

Il film Spider-Man 4, poi cancellato, era inizialmente previsto per maggio 2011, poiché Raimi e Maguire erano pronti a continuare il mondo che era stato costruito nei primi tre film. Tuttavia, a seguito di molteplici divergenze creative dietro le quinte, la Sony ha posto fine al franchise e ha rilanciato la proprietà sotto la guida di Marc Webb con The Amazing Spider-Man nel 2012, interpretato da Andrew Garfield.

Raimi ha chiarito che è disposto a rivisitare il suo universo di Spider-Man, dopo l’enorme successo dell’episodio del 2021 con Tom Holland, Maguire e Garfield. In un’intervista con Moviepilot il 28 aprile 2022, ha dichiarato: “Non pensavo fosse possibile, ma dopo essere tornato nel multiverso ho capito che, proprio come Doctor Strange, ora tutto è possibile. Quindi sono completamente aperto a questa possibilità“.

Anche Maguire ha dichiarato pubblicamente di essere disposto a vestire nuovamente i panni dell’Uomo Ragno della Marvel, come ha espresso nel libro Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, pubblicato il 28 febbraio 2023, dove ha dichiarato: “Adoro questi film e adoro tutte le diverse serie. Se questi ragazzi mi chiamassero e mi dicessero: “Ti va di uscire stasera per divertirci un po’?” o “Ti va di partecipare a questo film, leggere una scena o fare qualcosa con Spider-Man?”, la mia risposta sarebbe “sì!”. Perché non dovrei volerlo fare?”.

Anche Kirsten Dunst, che ha interpretato Mary-Jane Watson nella trilogia, si è detta disponibile a tornare per un possibile ritorno in Spider-Man 4, affermando il 3 ottobre 2025 che le piacerebbe esplorare i personaggi di lei e Maguire come genitori. L’attrice ha dichiarato: “Penso che sarebbe un film interessante, no? Io e Tobey che lo rifacciamo… con dei bambini”.

Per quanto riguarda il ritorno nel Marvel Cinematic Universe, Garfield ha dichiarato in un’intervista a GQ il 9 ottobre 2025 che lui e Maguire non saranno in Avengers: Doomsday. Anche se Spider-Man 4 per il veterano non è in programma, Sony Pictures e Marvel Studios hanno Spider-Man: Brand New Day in arrivo il 31 luglio 2026.