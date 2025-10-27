Clayface: James Gunn anticipa il film DC con Tom Rhys Harries

L’universo DC sta già entrando nel vivo della saga di Batman in vista del prossimo reboot della DC Studios dedicato al Cavaliere Oscuro. Mentre James Gunn deve ancora scegliere il nuovo Bruce Wayne per il suo reboot del supereroe nel film The Brave and The Bold, uno dei suoi nemici più famosi farà il suo debutto sul grande schermo nel 2026. Attualmente è infatti in produzione il film Clayface, che darà vita a Matt Hagen in un live-action, interpretato da Tom Rhys Harries.

Gunn ha ora utilizzato X per celebrare l’anniversario del personaggio nei fumetti, stuzzicando al contempo il pubblico della DCU su ciò che potrà aspettarsi dal film del 2026. Il co-CEO della DC Studios ha infatti commentato: “Buon anniversario al cattivo perennemente incompreso, Clayface”. Ha concluso il post aggiungendo che “non vede l’ora che voi possiate vedere @TomRhysHarries dargli vita sul grande schermo!”. La copertina raffigura la prima apparizione di Matt nei fumetti, mentre l’anniversario è dedicato a Clayface nel suo complesso.

La maggior parte delle iterazioni di Clayface hanno tradizionalmente raffigurato il famoso nemico come un pericoloso mutaforma, dato che il personaggio è apparso in diversi progetti animati DC. Tuttavia, alcune delle rappresentazioni più famose hanno affrontato il cattivo di Batman come una figura tragica, un attore che viene sfigurato e usa metodi estremi per cercare di salvare la sua carriera, il che lo trasforma nell’antagonista di Gotham. Dalle parole di Gunn, potrebbe essere proprio quest’ultima la direzione presa dal film in lavorazione.

Cosa sappiamo di Clayface

Al momento sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma. Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Stando ad alcuni rumor emersi online, la storia di Clayface sarà incentrata su un attore in ascesa il cui volto è sfigurato da un gangster. Come ultima risorsa, il divo si rivolge a uno scienziato eccentrico per poter ottenere nuovamente il suo fascino. All’inizio l’esperimento ha successo, ma le cose prenderanno presto una piega inaspettata.

Poiché Clayface sarà ambientato nell’universo DC, i fan dovrebbero aspettarsi molti collegamenti con l’universo più ampio, e saremmo molto sorpresi se Batman apparisse o fosse anche solo menzionato. Il produttore Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, sottolineando che il film sarà effettivamente un film horror in piena regola, sulla scia di La mosca di David Cronenberg, ma si dice trarrà anche ispirazione dal successo horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedete, è una storia horror hollywoodiana, secondo le nostre fonti, che utilizza l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per rimanere rilevante, solo per scoprire che può rimodellare il proprio viso e la propria forma, diventando un pezzo di argilla ambulante”, ha dichiarato Safran.

Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale di Clayface, il film dei DC Studios. Il film vedrà anche la partecipazione di Max Minghella nel ruolo di John, un detective di Gotham City che inizia a nutrire sospetti sulla relazione tra la sua fidanzata Caitlin e Matt Hagen. Naomi Ackie interpreta invece proprio Caitlin Bates, amministratrice delegata di un’azienda biotecnologica che cura Matt dopo che questi è stato sfigurato.

Il film è basato su una storia di Mike Flanagan, attore di La caduta della casa degli Usher (l’ultima bozza è stata firmata da Hossein Amini, sceneggiatore di Drive), con James Watkins, regista di Speak No Evil, alla regia.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.