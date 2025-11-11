Sadie Sink: 10 cose che non sai sull’attrice

Divenuta una star mondiale grazie alla serie Stranger Things, l’attrice Sadie Sink è oggi un’attrice estremamente richiesta, sia per progetti televisivi che cinematografici. Nonostante la giovane età, ha infatti dimostrato di possedere un talento con pochi eguali tra i suoi coetanei e oltre ad essere diventata la vera stella della serie Netflix vanta tra le mani numerosi progetti di rilievo da qui al futuro. Ci si possono dunque aspettare grandi cose da lei, che sempre più sarà una delle nuove protagoniste di Hollywood.

Ecco 10 cose che non sai di Sadie Sink.

Sadie Sink oggi: carriera, film recenti e i progetti del 2025

1. È diventata famosa grazie ad alcune serie TV. Dopo il successo mondiale di Stranger Things, Sadie Sink è oggi una delle giovani attrici più richieste di Hollywood. La sua capacità di interpretare personaggi intensi e vulnerabili, unita a un carisma naturale, le ha permesso di passare dal piccolo al grande schermo con grande maturità artistica.

2. Ha preso parte a noti film. Parallelamente alla serie Netflix, l’attrice ha modo di recitare ache in film come The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa (2016) con Liev Schreiber, Il castello di vetro (2017), con Brie Larson, l’horror Eli (2019) e i film Fear Street Parte 2: 1978 (2021) e Fear Street Parte 3: 1666 (2021). Negli ultimi anni ha consolidato la propria carriera con ruoli di rilievo in Dear Zoe (2022) e soprattutto in The Whale di Darren Aronofsky, dove interpreta Ellie, la figlia del protagonista interpretato da Brendan Fraser. La performance le è valsa ampi consensi da parte della critica e una candidatura ai Critics Choice Awards come miglior giovane attrice.

Nel 2025, Sadie Sink è protagonista di diversi progetti di grande interesse. Tra questi Berlin Nobody, thriller psicologico diretto da Jordan Scott, accanto a Eric Bana, e O’Dessa, musical drammatico prodotto da La La Land Productions in cui l’attrice interpreta una giovane donna in viaggio attraverso un’America post-apocalittica. Sarà inoltre nel film A Sacrifice, sempre con Eric Bana, ispirato al romanzo Tokyo Nobody, che la confermerà come una delle interpreti più versatili della sua generazione.

Parallelamente, Sadie Sink tornerà sul set dell’ultima stagione di Stranger Things, prevista per il 2026, continuando a interpretare Max Mayfield, uno dei personaggi più amati della serie Netflix. Con una filmografia in continua crescita e un forte impegno artistico, l’attrice texana è ormai considerata una delle voci più promettenti del cinema contemporaneo.

Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day

Nel 2026 Sadie Sink farà ufficialmente il suo ingresso nel mondo dei supereroi con Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo dell’universo Marvel diretto da Jon Watts. La notizia, confermata dai principali media americani, ha subito acceso l’entusiasmo dei fan di Stranger Things e del franchise di Spider-Man, curiosi di scoprire il ruolo che l’attrice interpreterà.

Al momento i dettagli sul personaggio di Sadie Sink sono ancora top secret, ma le prime indiscrezioni la indicano come una figura centrale nella nuova trilogia, destinata a rinnovare la storia di Peter Parker dopo gli eventi di No Way Home. La sua presenza nel cast rappresenta un passo importante nella carriera dell’attrice, che unisce così il suo nome a uno dei franchise cinematografici più iconici di sempre.

L’annuncio ha consolidato il 2025-2026 come un biennio cruciale per Sadie Sink, che passa con disinvoltura da progetti autoriali come Berlin Nobody e A Sacrifice ai blockbuster hollywoodiani, confermando la sua versatilità e la sua capacità di alternare ruoli complessi e produzioni mainstream.

3. Ha recitato anche in un celebre cortometraggio. il 12 novembre 2021 è stato pubblicato All Too Well: The Short Film, un cortometraggio di 15 minuti scritto e diretto dalla cantante Taylor Swift. Esso prende il nome dal suo brano omonimo e ne mette in scena i contenuti, fungendo da video musicale per la versione estesa di dieci minuti. Sadie Sink e l’attore Dylan O’Brien sono stati scelti per interpretare la coppia presente nel cortometraggio, mentre la cantante stessa prende parte al filmato interpretando la versione più adulta del personaggio di Sadie Sink.

Sadie Sink recita da quando era molto piccola

4. Ha iniziato a recitare sin da giovanissima. Al contrario della sua famiglia, che era orientata allo sport, Sink si interessò sin da piccola alle arti dello spettacolo. Ha iniziato a recitare in un teatro di comunità vicino a Houston, con una produzione di The Best Christmas Pageant Ever all’età di sette anni. Ha in seguito fatto un provino e ottenuto la parte del ruolo principale in una produzione teatrale locale di Il giardino segreto. Dopo questa esperienza, la giovane ha deciso di intraprendere ulteriormente la carriera di attrice, fino a farla diventare la sua professione.

Sadie Sink in Stranger Things

5. Ha raccontato una bugia durante uno dei provini per la serie. Quello di Max è un personaggio che, da quando ha fatto il suo ingresso nella seconda stagione, è divenuto sempre più importante nella serie. La giovane è inoltre spesso accompagna dal suo skateboard o dai rollerblade, con cui si sposta. Nel corso di uno dei provini sostenuti, l’attrice ha mentito sul fatto di saper andare su di essi. Così, pur di ottenere il ruolo, si è impagnata per imparare a non cadere e a spostarsi con naturalezza, cosa che poi è riuscita ad ottenere.

6. Andava molto d’accordo con un suo collega. Nella serie Max è la sorella di Billy, il violento ragazzo interpretato da Dacre Montgomery. Nella serie i due, pur volendosi bene, hanno un rapporto estremamente conflittuale, che li porta facilmente a sfociare nella violenza. Nella realtà, l’attrice ha raccontato di essere andata da subito molto d’accordo con il collega, tanto da considerarlo un vero e proprio amico. I due hanno dovuto dunque trovare dei modi per far nascere una sincera tensione tra di loro e permettere così di rendere più credibile il difficile rapporto dei loro personaggi.

Sadie Sink presente The Whale a Venezia

7. Ha incantato il Lido. Nel corso dell’ultima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, l’attrice ha avuto modo di sfilare sul red carpet per prendere parte all’anteprima mondiale del film The Whale, dove si racconta di un uomo estremamente obeso e in fin di vita che cerca di riallacciare i rapporti con la sua unica figlia, interpretata appunto dalla Sink. La bellezza dell’attrice, unita all’abito sfoggiato, hanno incantato il lido, e una volta di più la Sink si è confermata capace di catalizzre su di sé tutte le attenzioni.

Sadie Sink ha un fidanzato?

8. È molto riservata. Proprio perché costantemente sotto i riflettori della celebrità, l’attrice ci tiene a mantenere alcuni aspetti della propria vita privati. Tra questi vi è la sfera sentimentale, di cui ad oggi si sa poco o nulla. La Sink non ha infatti mai rivelato ufficialmente il proprio status, mantenendo il riserbo a riguardo. Nel corso del 2022 si è però fatta insistente la voce secondo cui si starebbe frequentando con Patrick Alwyn. Questi è il fratello di Joe Alwyn, il fidanzato di Taylor Swift, con cui l’attrice ha collaborato per il cortometraggio All Too Well. Naturalmente, anche su tale voce non ci sono conferme ufficiali.

Sadie Sink è su Instagram

9. È presente sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguito da ben 25,6 milioni di persone e dove attualmente si possono ritrovare circa 100 post. Questi sono principalmente immagini relative a suoi lavori da attrice e da modella, inerenti il dietro le quinte di tali progetti o promozionali nei loro confronti. Ma non mancano anche curiosità, momenti di svago, eventi a cui ha preso parte e altre situazioni ancora. Seguendola, si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue novità.

Sadie Sink: età e altezza dell’attrice

10. Sadie Sink è nata il 16 aprile del 2002 a Brenham, Texas, Stati Uniti. L’attrice è alta complessivamente 1,59 metri.

Fonte: IMDb, Instagram