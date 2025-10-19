Spider-Man: Brand New Day foto dal set rivelano il primo sguardo a Sadie Sink nell’MCU

Spider-Man: Brand New Day riporterà finalmente Tom Holland nell’universo cinematografico Marvel. Sebbene ci siano solo pochi film MCU in uscita nel 2026, uno dei più attesi del prossimo anno è il quarto film da solista dell’attore, dopo essere stato assente dal franchise dal 2021.

Con le riprese principali ancora in corso, @UnBoxPHD ha dato una prima occhiata a Sadie Sink, mentre è sul set insieme al regista di Spider-Man: Brand New Day, Destin Daniel Cretton. L’immagine mostra la star di Stranger Things avvolta in una felpa beige con cappuccio mentre chiacchiera con il regista.

EXCLUSIVE! Sadie Sink seen on Spider-Man Fipm Set for the FIRST TIME! pic.twitter.com/bpIfe2sUBY — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) October 19, 2025

Holland, che ha ripreso le riprese dopo aver subito una lieve commozione cerebrale il 21 settembre 2025, è stato avvistato mentre girava una scena in costume mentre era sospeso su dei cavi. Sink è entrata a far parte del progetto il 12 marzo 2025.

Sebbene le foto dal set abbiano rivelato la sua prima apparizione sul set, non è chiaro quale ruolo interpreterà l’attrice 23enne nel film, dato che la Marvel Studios e la Sony Pictures hanno mantenuto il riserbo sui dettagli. Ci sono state varie voci su chi potrebbe interpretare, tra cui Jean Grey degli X-Men, dato che è in programma un reboot dei mutanti per la timeline dell’MCU.

In un’intervista con Deadline il 23 maggio 2025, Sink ha mantenuto il riserbo quando le è stato chiesto dei rumors sul personaggio per la Fase 6. Ha dichiarato: “Anch’io vedo molti rumors. È stato davvero bello leggerli. Adoro l’universo Marvel. Insomma, sono rumors fantastici”.

Il cast di Spider-Man: Brand New Day ha aggiunto anche Liza Colón-Zayas e Tramell Tillman in ruoli misteriosi. Marvin Jones III darà vita a Tombstone della Marvel nel film del 2026, dopo aver doppiato il cattivo dei fumetti in Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Jon Bernthal farà finalmente il suo debutto cinematografico nell’MCU, riprendendo il ruolo di Frank Castle, alias Punisher, dopo averlo interpretato per anni in Daredevil, Daredevil: Born Again e nella sua serie per Netflix. L’attore avrà anche una presentazione speciale nell’MCU in arrivo nel 2026, anche se Disney+ non ha ancora fissato una data di uscita.

Il film di Holland sarà l’ultimo della Fase 6 prima di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, con il film del 2027 che concluderà The Multiverse Saga, anche se non è chiaro se la star britannica sarà presente in entrambi i progetti. Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.