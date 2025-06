Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Shameik Moore offre un intrigante aggiornamento

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse riceve il suo primo aggiornamento dal doppiatore di Miles Morales, Shameik Moore, da quando è stata annunciata la nuova data di uscita del film. A più di due anni dalla fine di Spider-Man: Across the Spider-Verse, la Sony sta finalmente per concludere la trilogia di Miles Morales, con il prossimo film che è attualmente in produzione. Dopo la conferma che la data di uscita del terzo film è stata ufficialmente fissata al 2027, i fan della Marvel potrebbero finalmente essere vicini a scoprire ulteriori indizi sul finale della trilogia.

Parlando su TikTok con Liam Saul, Moore ha infatti affermato: “Ci sarò! È tutto quello che posso dire!“. Saul ha a quel punto aggiunto “Ci sarà, due volte!”, ma Moore lo ha prontamente corretto con: “Tre volte!“. I commenti di Moore su Spider-Man: Beyond The Spider-Verse sono stati interpretati da alcuni come un indizio sul fatto che interpreterà tre versioni di Miles nel prossimo finale di Spider-Verse. Nel finale del precedente, d’altronde, il Miles che conosciamo dal primo film ha incontrato una versione malvagia di sé. Resta da capire quale potrebbe essere la terza apparizione del personaggio.

Sebbene, data la natura dei film, non sarebbe troppo sorprendente se Moore interpretasse più versioni dell’Uomo Ragno, secondo alcuni fan Moore starebbe semplicemente facendo riferimento al fatto che questo è il terzo film della trilogia, il che significa che ha interpretato Morales in tre episodi separati, compreso il suo prossimo ruolo nella storia di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Il fatto che Shameik Moore sia stato relativamente breve nei suoi commenti sul film sottolinea anche quanto esso sia ancora avvolto nel mistero.

Con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse in uscita nel 2027, sembra che gli aggiornamenti sul prossimo film dello Spider-Verse rimarranno vaghi almeno per il prossimo futuro, a meno che non emergano piani per creare un hype più a lungo termine per il terzo film in risposta al suo rinvio, rivelando dunque ai fan qualche importante dettaglio su ciò che avverrà o sarà presente nel film.

Di cosa parlerà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Il film affronterà le conseguenze del finale cliffhanger di Spider-Man: Across the Spider-Verse, con Miles Morales (Shameik Moore) bloccato in un universo alternativo con una versione più cattiva di se stesso. “Ecco cosa posso promettere, e l’ho detto a proposito del secondo quando eravamo nel mezzo: Phil Lord, Chris Miller, tutti, i produttori di questo film, i registi che porteranno… Quello che hanno fatto nel primo è che tutti i registi sono diventati produttori esecutivi. Quindi continuano ad aggiungersi. Quello che posso promettere è che non si fermeranno finché non sarà eccellente”, ha confermato a ComicBook.com l’attore di Peter B. Parker, Jake Johnson.

“E se questo significa che ci vuole un po’ più di tempo, se questo significa che è ancora più grande, se questo significa che è più lungo – non giocano secondo le regole di nessuno. Lavorano molto duramente. Come attori, siamo sempre scioccati quando ci chiamano per registrare l’ultimo film. Credo che sia stato un mese prima della proiezione, quando non riuscivamo a credere che stessimo ancora registrando. Quindi non hanno intenzione di mollare fino a quando non sarà grandioso e non ho altro che fiducia in loro. Ma per quanto riguarda la possibilità di svelare qualcosa [sulla storia], non posso farlo”.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse arriverà al cinema il 4 giugno 2027.