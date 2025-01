Spider-Man: No Way Home, l’easter egg che nessuno ha trovato!

In occasione del press tour organizzato per Skeleton Crew, la serie Lucasfilm che ha ideato, Jon Watts ha anche svelato quell’unico easter egg di Spider-Man: No Way Home che nessun fan o scooper ha scovato.

Interrogato sugli easter egg della serie di Star Wars, il regista ha implicato di essere molto bravo a nasconderli nei suoi film, tanto che ce n’è uno nel film con Tom Holland che nessuno ha ancora scovato.

“È dura, ma le persone hanno trovato molti dei nostri Easter egg posizionati intenzionalmente. C’era anche una tendenza per cui le persone trovavano Easter egg che non avevamo messo lì. Eravamo tipo, ‘Sì, fantastico.'”

Prima che vi precipitate a riguardare il film per vedere se il Dottor Destino può essere intravisto in un riflesso o qualcosa del genere, questo Easter egg non ha nulla a che fare con la Marvel ed è in realtà un cenno al vecchio canale YouTube di Watts e Christopher Ford waverlyflams.

“Ci sono alcuni riferimenti molto, molto profondi a video stupidi che Ford e io abbiamo fatto su YouTube molto tempo fa,”… Un dettaglio indirizzato più che agli estimatori di Spider-Man, agli amici di lunga data di Watts.