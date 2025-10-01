Star Wars: Starfighter, rumor su un “grande cameo” che darà il via a una nuova trilogia

Mentre The Mandalorian and Grogu tenteranno di trasformare una delle più grandi serie Disney+ in un franchise cinematografico il prossimo maggio, Star Wars: Starfighter del 2027 sembra destinato a essere il primo di una nuova serie di film indipendenti. L’obiettivo? Portare questa Galassia Lontana Lontana da un franchise in streaming a un successo garantito al botteghino.

Tuttavia, se crediamo alle nuove indiscrezioni, il film non sarà così indipendente come ci si aspettava. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, il piano della Lucasfilm è quello di rendere Star Wars: Starfighter il primo capitolo di una nuova trilogia. Si dice infatti che il film avrà un “grande cameo” per preparare il terreno al sequel; la candidata più probabile è sicuramente Rey Skywalker, interpretata da Daisy Ridley.

A questo punto viene difficile non chiedersi se il suo seguito a L’ascesa di Skywalker (diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy), a lungo rimandato, potrebbe essere il secondo capitolo di questa trilogia. I film e le serie TV di Star Wars senza chiari collegamenti con eventi ben noti hanno avuto difficoltà; The Acolyte e Skeleton Crew sono arrivati, se ne sono andati e sembrano essere stati in gran parte dimenticati anche dai fan più accaniti.

Recentemente è stato riportato che “Il ragazzo protagonista [di Starfighter] è sensibile alla Forza. Sua madre è interpretata, come abbiamo detto, da Amy Adams. Sembra essere una Jedi. Gosling non è un Jedi, ma sta aiutando suo nipote a sfuggire a due malvagi che lo stanno inseguendo attraverso le stelle. Ha una missione da compiere, affidatagli da Adams”.

La sua missione potrebbe essere quella di portare il ragazzo da Rey e dalla sua Accademia Jedi? Alla luce di questo nuovo rumor sembra sempre più probabile, ma con così tanti film in varie fasi di sviluppo, sarebbe saggio non entusiasmarsi troppo, soprattutto perché la Lucasfilm ha dimostrato che questa Galassia non è pianificata così bene come, ad esempio, l’MCU e la DCU.

Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019. Oltre a Ryan Gosling nel cast ritroviamo Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. Gli attori Matt Smith e Mia Goth interpreteranno invece due antagonisti nel film.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma.

Il film è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.