Matt Smith: 10 cose che forse non sai sull’attore

Nel corso degli anni l’attore Matt Smith ha saputo staccarsi dall’immagine che i suoi ruoli iconici gli avevano conferito per dimostrare di essere un attore completo, capace di destreggiarsi tra generi diversi e con diverse tipologie di personaggio. Oggi è un attore apprezzato, che specialmente negli ultimi progetti ha dimostrato una maturità artistica che gli ha permesso di ottenere le attenzioni di un pubblico particolarmente ampio.

Scopriamo qui di seguito 10 curiosità su di lui e il suo lavoro.

Matt Smith: i suoi film e le serie TV

1 I film. La carriera cinematografica dell’attore ha inizio nel 2008, quando prende parte al film In Bruges. La sua scena viene tuttavia eliminata dal montaggio finale. Questo non impedisce all’attore di continuare a costruirsi una sua notorietà, prendendo parte ai film Womb (2010), Lost River (2014), Terminator: Genisys (2015), con Emilia Clarke, PPZ – Pride + Prejudice + Zombies (2016), Charlie Says (2018), Paziente zero (2018), Star Wars: l’ascesa di Skywalker (2019), Official Secrets – Segreto di stato (2019), Ultima notte a Soho (2021), con Anya Taylor-Joy, The Forgiven (2021) e Morbius (2022).

2 Le serie TV. L’attore è probabilmente più noto per la sua carriera televisiva, essendo apparso in serie come Diario di una squillo perbene (2007), Le avventure di Sarah Jane (2010), e Doctor Who (2010-2014), dove diviene celebre interpretando l’Undicesimo Dottore. Successivamente prende parte alla serie The Crown (2016-2023) ricoprendo il ruolo del Principe Filippo nelle prime due stagioni, accanto all’attrice Claire Foy. Dal 2022 interpreta invece il principe Daemon Targaryen in House of the Dragon, recitando accanto a Emma D’Arcy, Olivia Cooke e Rhys Ifans.

Matt Smith è stato il Dottore in Doctor Who

3. È stato il Dottore più giovane di sempre. Quando fu scelto per interpretare il ruolo del Dottore nell’iconica serie Doctor Who – battendo numerosi altri attori tra cui Chiwetel Ejiofor – Smith aveva solo 26 anni, il che fece di lui il più giovane attore ad aver vestito i panni del personaggio. Smtih era infatti di tre anni più giovane di Peter Davison – scelto per il ruolo nel 1981 – al momento del suo casting.

4. In pochi credevano in lui. Quando Smith venne scelto per il ruolo, la BBC si dimostrò cauta riguardo al suo ingaggio perché sentivano che un ventiseienne non poteva interpretare il Dottore nel modo giusto. Alcuni fan della serie, allo stesso modo, credevano che Smith fosse inesperto e troppo poco noto per il ruolo. Il produttore Steven Moffat, però, insistette per avere lui, rimasto particolarmente colpito dal suo provino. Alla fine Smith dimostrò le giuste qualità e il suo Dottore si è affermato come uno dei più apprezzati.

Matt Smith è Daemon Targaryen in House of the Dragon, prequel di Il Trono di Spade

5. Ha dimostrato di essere perfetto per il suo ruolo. Nella serie prequel di Il Trono di Spade, House of the Dragon, Smith interpreta il principe Daemon Targaryen. Inizialmente, i fan dei libri si erano opposti al casting dell’attore per tale personaggio, poiché ritenevano che Smith non fosse abbastanza carismatico per interpretare questo controverso principe. L’interpretazione dell’attore, tuttavia, ha dimostrato che i suoi critici si sbagliavano e ora è uno degli idoli dei fan della serie.

6. Ha ricevuto consigli da Emilia Clarke. Emilia Clarke ha interpretato Daenerys Targaryen nelle otto stagioni di Il Trono di Spade e prima delle riprese di House of the Dragon ha dato alcuni consigli a Smith, che interpreta un antenato di Daenerys. L’attrice, in particolare, ha avvisato il collega di tenersi pronto per il lungo processo necessario ad applicare la parrucca bionda tipica dei Targaryen. “Ne ho parlato con Emilia e lei mi ha detto: ‘Dio, devo passare un’ora e mezza ogni giorno a mettermi la parrucca, ed è stancante.’ Ma sembra davvero figo, quindi ne vale la pena“.

Matt Smith in The Crown

7. Si è allenato con un dialect coach per il suo ruolo. Nelle prime due stagioni di The Crown, Smith ha interpretato il principe Filippo. Pur essendo britannico, Smith si è comunque dovuto preparare al ruolo con un dialect coach, William Conacher, che ha in seguito raccontato di essersi trovato davanti ad una sfida particolare a Claire Foy e Matt Smith, dovendo insegnare loro la corretta pronuncia di termini semplici come “grazie” e “era”, affinché risultassero simili a come pronunciati dalla vera regina Elisabetta II e il principe Filippo.

Matti Smith non è su Instagram

7. Non possiede un profilo sul social network. L’attore ha in più occasioni dichiarato di non essere un grande fan dei social network, dove troppo spesso la vita privata si mescola con quella pubblica. Proprio per perseguire il desiderio di non condividere troppo di sé, Smith ha deciso di non possedere alcun account ufficiale sul social Instagram né su altri social. Si possono tuttavia ritrovare alcune fan page grazie alle quali sarà possibile rimanere aggiornati sui suoi progetti.

Matt Smith non ha le sopracciglia?

8. Molti suoi fan si chiedono il perché di questo particolare dettaglio. Una delle curiosità non legate al lavoro di Smith che più spopola tra i suoi fan è l’assenza in lui di sopracciglia. Alcuni fan hanno teorizzato che l’attore potrebbe essere affetto da madarosi, che comporta appunto la perdita di ciglia e sopracciglia. Se anche fosse questa la risposta a questa sua particolarità, ciò non impedisce all’attore di distinguersi come un vero talento della recitazione.

Matt Smith e la fidanza Caroline Brady

9. È stato fidanzato con una nota attrice. L’attore è stato fidanzato dal 2014 al 2019 con l’attrice Lily James, con cui ha condiviso il set di PPZ – Pride + Prejudice + Zombie. Nel corso della loro relazione, i due si sono dimostrati molto riservati riguardo la loro vita privata, non condividendo particolari notizie né foto sui social network. I due si sono poi separati, rimanendo però in buoni rapporti. Dal 2021, invece, Smith sarebbe impegnato con l’imprenditrice Caroline Brady, anche se la cosa non è ancora stata da loro confermata.

Matt Smith: età e altezza dell’attore

10. Matt Smith è nato a Northampton, in Inghilterra, il 28 ottobre 1982. L’attore è alto complessivamente 1.82 metri.

