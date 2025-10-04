HomeCinema News2025

Supergirl: ci sono già state proiezioni riservate?

Di Chiara Guida

-

Supergirl: Woman of Tomorrow

Con l'”Estate di Superman” al termine e la seconda stagione di Peacemaker che si concluderà la prossima settimana, potrebbe volerci un po’ prima che i fan ricevano la loro prossima dose di DCU.

Ma Supergirl sarà in sala il prossimo giugno e potremmo iniziare a scoprire di più sul ritorno della Ragazza d’Acciaio sul grande schermo un po’ prima del previsto. Secondo THR, “Supergirl ha avuto una proiezione riservata a Burbank con un gruppo selezionato di dirigenti e alcuni membri della fidata scuderia DC di James Gunn”.

La notizia non rivela alcun dettaglio, ma un paio di fonti attendibili hanno affermato di aver sentito grandi cose sul film e non saremmo sorpresi se le prime reazioni iniziassero a filtrare nelle prossime due settimane.

In una recente intervista, la sceneggiatrice Ana Nogueira ha parlato di cosa l’ha attratta di questa interpretazione “più ruvida, grintosa, audace e divertente” del personaggio. “Ha visto Krypton completamente distrutto. Ho sempre pensato: ‘Non riesco a capire la versione del personaggio così solare’.”

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman, Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo nelle sale il 26 giugno 2026.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
