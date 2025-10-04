Mark Ruffalo spiega come mai non è in Avengers: Doomsday

L’annuncio del casting di Avengers: Doomsday di marzo ha visto la presenza di molti grandi nomi, ma ha anche fatto scomparire molti degli attori che, a prima vista, sembravano sicuri per il prossimo film dell’MCU.

Tra gli assenti c’era Mark Ruffalo. L’attore che interpreta Hulk è diventato un veterano della Marvel da quando ha interpretato Bruce Banner in The Avengers del 2012, e si prevede che tornerà nei panni del Gigante di Giada in Spider-Man: Brand New Day al cinema le prossima estate (nonostante abbia ripetutamente mantenuto un riserbo sul suo coinvolgimento).

Intervenuto ieri sera al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, a Mark Ruffalo è stato chiesto perché non fosse tra gli attori confermati per Avengers: Doomsday. “Hanno deciso che era meglio sbarazzarsi di me piuttosto che correre il rischio che raccontassi la fine del prossimo film”, ha scherzato l’attore prima che il conduttore passasse a un altro argomento.

Anche se questo può sembrare il modo di Mark Ruffalo di eludere la domanda, non ha torto quando dice di aver fatto spoiler inavvertitamente. Prima dell’uscita di Avengers: Infinity War, ha accennato casualmente in un’intervista che tutti sarebbero morti alla fine del film… con grande orrore del co-protagonista Don Cheadle. Prima di allora, quando è uscito Thor: Ragnarok, ha accidentalmente trasmesso in diretta streaming una parte del film ai fan perché aveva il cellulare in tasca.

Di recente, a Mark Ruffalo è stato chiesto cosa pensasse del tipo di snobismo a cui sono soggetti i film dell’MCU da parte di registi come Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. Per l’attore, tutto si riduce a quanto gli piace il lavoro che sta facendo.

“Non lo so, per me è recitazione. È tutto cinema. È narrazione. Mi piace fare tutto questo”, ha dichiarato Ruffalo. “Non me ne frega niente. Mi accontenterò di me stesso per quanto riguarda la mia arte. Mi sto divertendo un mondo.”

Ha aggiunto: “Nonostante tutte le critiche che potremmo ricevere dai registi più intellettuali, non ho mai visto uno di quei film in cui ho visto gente letteralmente urlare, piangere, battersi il petto. Quando sono andato a vedere [Avengers: Infinity War] con mio figlio, nessuno sapeva chi fossi, e alla fine del film sono saltati in piedi, erano sulle loro sedie tipo, ‘Scatenate una rivolta!'”

È probabile che Hulk sarà presente in Avengers: Doomsday, così come She-Hulk di Tatiana Maslany. Entrambi gli eroi sono stati presentati in concept art trapelate, anche se abbiamo motivo di credere che provengano da Avengers: Secret Wars, dove esploreranno l’area “Groenlandia” del Battleworld del Dottor Destino.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).