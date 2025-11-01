Spider-Man 4: Traumell Tillman risponde alla domanda se interpreterà un cattivo nel film MCU

Spider-Man: Brand New Day concluderà finalmente la pausa di Tom Holland dal Marvel Cinematic Universe, con Peter Parker che tornerà nei cinema nel 2026. La saga del Multiverso sta volgendo al termine, con solo una manciata di film e serie TV in programma per la Fase 6.

In una nuova intervista con Variety, a Traumell Tillman è stato chiesto in che modo il suo “personaggio cattivo” sarà diverso dal suo personaggio di Severance nel prossimo episodio di Spider-Man. Tuttavia, la star ha dichiarato: “Chi dice che interpreterò un cattivo? Chi lo dice, da dove l’hai preso?”

Quando gli è stato chiesto se si trattasse di un “personaggio complesso”, Tillman ha aggiunto: “Non posso dire molto al riguardo”. Tuttavia, ha concluso confermando che “mi sto divertendo a girare Spider-Man”.

La partecipazione di Tillman a Spider-Man: Brand New Day è stata rivelata per la prima volta da Variety il 20 agosto 2025, ma i dettagli sul personaggio che interpreterà nel film della Fase 6 sono stati tenuti segreti. Le riprese principali del sequel di Holland sono in corso dal 3 agosto 2025.

Il cast di Spider-Man: Brand New Day comprende anche Sadie Sink e Liza Colón-Zayas​​​​​, ma, come per Tillman, l’identità dei loro personaggi non è ancora stata rivelata. Marvin Jones III interpreterà Tombstone della Marvel, un nemico di Spider-Man a cui ha anche prestato la voce nel film d’animazione Spider-Man: Into the Spider-Verse.

La Sony Pictures e la Marvel Studios hanno mantenuto il massimo riserbo sui dettagli della trama di Spider-Man: Brand New Day, soprattutto dopo il finale di Spider-Man: No Way Home. Ora che nessuno ricorda più chi sia Peter, l’eroe interpretato da Holland è solo.

Per quanto riguarda il futuro della star britannica nell’MCU, non è chiaro se Spider-Man sarà presente in Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars. Mentre le riprese principali del film in uscita nel dicembre 2026 sono terminate, quelle del finale della Fase 6 devono ancora iniziare. Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.