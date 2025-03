Supergirl: Woman of Tomorrow, James Gunn condivide una nuova foto di Milly Alcock dal set

Sono in corso i lavori su Supergirl: Woman of Tomorrow e, mentre aspettiamo ancora un primo sguardo a Milly Alcock vestita da Maiden of Might, James Gunn ha appena condiviso una nuova immagine dietro le quinte dell’attrice sui social media.

Nella foto, vediamo la star di House of the Dragon leggere la serie di fumetti da cui questo film prende il nome e la storia. Il costume di Alcock rimane segreto, ma scommettiamo che questa sarà l’acconciatura che la sua versione di Supergirl sfoggerà nel DCU.

La Warner Bros. sarà al CinemaCon più avanti questa settimana e si prevede che i DC Studios saranno presenti all’evento. Tuttavia, è probabile che tutti gli occhi siano puntati su Superman, il che significa che dovresti moderare le aspettative quando si tratta di un primo sguardo a Supergirl: Woman of Tomorrow (è improbabile ma non impossibile).

Quando Supergirl: Woman of Tomorrow fu annunciato per la prima volta, Gunn disse: “Vediamo la differenza tra Superman che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un neonato, rispetto a Supergirl che è stata cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton”. “[Lei] ha visto tutti intorno a lei morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, e poi è venuta sulla Terra quando era una ragazzina”, ha aggiunto il regista. “È molto più hardcore, non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere”.

Alcock si è fatta conoscere con House of the Dragon, ma a parte un film horror a basso budget nel 2018 chiamato The School, Supergirl: Woman of Tomorrow sarà il suo primo ruolo da protagonista (anche se si prevede che farà un cameo come Kara Zor-El in Superman). Gunn vede chiaramente qualcosa di speciale in lei.

Supergirl: Woman of Tomorrow, la trama

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl: Woman of Tomorrow.

Il cast include Milly Alcock nel ruolo di Supergirl, Eve Ridley nel ruolo di Ruthye Marye Knoll, Matthias Schoenaerts nel ruolo di Krem delle Colline Gialle, Jason Momoa nel ruolo di Lobo, David Krumholtz nel ruolo di Zor-El ed Emily Beecham nel ruolo di Alura In-Ze. Craig Gillespie dirige da una sceneggiatura di Ana Nogueira.

Supergirl: Woman of Tomorrow arriverà nei cinema il 26 giugno 2026.