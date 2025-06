Superman: il trailer internazionale del film mostra ancora di più dell’universo DC, “Alla fine la gente lo scoprirà”

L’identità segreta dell’Uomo d’Acciaio è il tema del nuovo trailer del film Superman di James Gunn. Il primo film del nuovo DC Universe vede il debutto di David Corenswet nei panni di Superman. Il film dedicherà la stessa attenzione a entrambi i lati del personaggio, ovvero l’Uomo d’Acciaio, alias Superman, e Clark Kent, l’icona DC interpretata da Corenswet. Dopo alcuni trailer che hanno anticipato la trama del film Superman, mostrando i personaggi di Clark e Kal-El, nuove immagini dell’atteso film mettono in guardia l’eroe sul rischio che i suoi due lati si fondano agli occhi del pubblico.

Su Weibo, DC (tramite Cascadean/YouTube) ha condiviso un nuovo trailer internazionale di Superman che mette in luce il segreto dell’eroe.

Lois Lane, interpretata da Rachel Brosnahan, dice a Superman, interpretato da Corenswet: “Alla fine, la gente scoprirà che sei Superman”. Clark la interrompe con una battuta sui suoi occhiali, dato che il classico travestimento dell’eroe ha mantenuto segreto Superman per molto tempo. Le nuove immagini del film Superman mostrano anche altri momenti d’azione del personaggio, con la CGI e le scene di combattimento del prossimo film DCU che sembrano emozionanti come devono essere per l’Uomo d’Acciaio.

Cosa significa il nuovo trailer internazionale di Superman

La relazione tra Lois Lane e Clark Kent ha ricevuto l’importanza che merita negli ultimi trailer del film di Superman. La versione DCU dell’intrepida giornalista è ben consapevole che Clark, interpretato da Corenswet, è Superman, e il nuovo trailer internazionale del film in uscita lo ribadisce ancora una volta. Mentre Lois conosce il segreto dell’eroe, Lex Luthor di Nicholas Hoult e il resto del mondo non ne sono a conoscenza. Tuttavia, il film Superman di James Gunn sta già giocando con l’idea che l’identità segreta di Superman potrebbe essere rivelata al pubblico in futuro.

Ciò è già accaduto in passato, sia nei fumetti che nei film live-action, con l’Uomo d’Acciaio di Tyler Hoechlin che ha recentemente vissuto questo evento che gli ha cambiato la vita nell’ultima stagione di Superman & Lois. Anche se non sembra che il Superman di Corenswet vedrà le sue due vite fondersi nel primo film della DCU, le parole di Lois sembrano suggerire che la serie potrebbe prendere quella direzione con la storia del personaggio nei prossimi anni. Con Lex Luthor che chiama Superman “It” e prende in giro il suo “sorriso presuntuoso” nel nuovo trailer internazionale del film Superman, il cattivo vorrebbe sicuramente smascherare la sua identità segreta.