Star Wars: Maul – Shadow Lord, un primo sguardo al protagonista

Obi-Wan Kenobi tagliò a metà Darth Maul e lo fece rotolare verso la morte in Star Wars: La minaccia fantasma. Tuttavia, per volere di George Lucas, la serie animata The Clone Wars rivelò in seguito che l’apprendista Sith del senatore Papatine era sopravvissuto.

Ora con un paio di gambe cibernetiche, la sua storia continua prima che il cattivo tornasse in Star Wars Rebels (dove la sua storia si concluse anche dopo un ultimo scontro con Obi-Wan su Tatooine).

Solo: A Star Wars Story ha riportato Maul in un live-action, e se quel film avesse avuto un seguito, probabilmente avremmo visto di più di quello che ha combinato come leader dell’Alba Cremisi. Sfortunatamente, il film fu un flop al botteghino, e i fan da allora aspettano con ansia il ritorno di Maul.

Lucasfilm è tra gli studi che salteranno il Comic-Con di San Diego di quest’anno, il che significa che possiamo scordarci di ricevere nuovi trailer o informazioni sul cast. Tuttavia, abbiamo un nuovo sguardo a Maul nella sua prossima serie animata, Star Wars: Maul – Shadow Lord (tramite SFFGazette.com).

È un’immagine adeguatamente all’altezza dell’ex Sith, che dà il tono a una serie che sembra essere un degno seguito sia di The Clone Wars che di Rebels. Resta da vedere se questo significherà che i potenziali piani per un live-action di Maul siano stati accantonati.

La sinossi di Star Wars: Maul – Shadow Lord recita: “Dopo le Guerre dei Cloni, Maul progetta di ricostruire la sua organizzazione criminale su un pianeta non toccato dall’Impero. In una nuova serie ambientata dopo gli eventi dell’ultima stagione di The Clone Wars, Maul risorge per guidare le fazioni degli inferi”.

Si ritiene che la serie sia ambientata circa un anno dopo gli eventi di The Clone Wars, intorno al 19 BBY. Ora, il doppiatore Sam Witwer ha condiviso ulteriori dettagli e ha chiarito che Maul non verrà edulcorato o redento come alcuni fan temevano, anche se sembra che l’umanità del personaggio verrà in una certa misura esplorata.

“Si tratta di cattivi contro più cattivi””, ha detto l’ex membro di BSG durante una recente apparizione al podcast di Katee Sackhoff. “Questo non sarà uno show in cui scoprirai che Maul è un vero orsacchiotto, amico… Non lo faremo. Ma è cattivo come Sidious o Vader? In realtà no. Dal punto di vista dei Sith, quest’uomo ha dei difetti… [c’è] umanità che si insinua in vari momenti a causa di cose che gli sono successe.

“Maul si chiederà se creare l’Impero sia stata una buona idea”, ha continuato. “[Maul] dice tipo, ‘È questo che [Sidious] aveva in mente? È un po’ spaventoso. Maul proviene da un’epoca di spade, stregoneria, magia e cavalieri, e ora tutto quel colore dell’universo viene risucchiato fuori da questo Impero meccanizzato. E Maul dice tipo, ‘È giusto? È questo l’universo che stavamo cercando di costruire?’”