La serie spin-off di Superman con Jimmy Olsen potrebbe introdurre un importante villain DC

Il regista di Superman e co-CEO di DC Studios, James Gunn, ha confermato che ci sono diversi progetti DCU, sia in varie fasi di sviluppo che ancora in fase di ideazione, che non sono stati nominati durante l’annuncio iniziale di “Gods and Monsters“, e un recente rapporto ha affermato di rivelare su quali personaggi si concentreranno due di questi.

Secondo un articolo del Wall Street Journal, e come riportato anche da Cinefilos.it, sono “in fase di valutazione” serie spin-off di Superman incentrate su Mr. Terrific (Edi Gathegi) e Jimmy Olsen (Skyler Gisondo). Più di recente, abbiamo sentito dire che la serie di Olsen assumerà in realtà la forma di una serie antologica poliziesca, con il giornalista del Daily Planet che indaga su diversi supercriminali.

Nella sua newsletter, Jeff Sneider menziona che uno di questi villain non sarà altro che Gorilla Grodd.

Sebbene questo segnerebbe il debutto di Grodd nel DCU in live-action, il personaggio è apparso brevemente nella serie animata Creature Commandos. Nexus Point News ha poi dato il suo parere, e sembra che il piano sia quello di far comparire il cattivo scimmiesco nel primo episodio.

Sebbene si sia scontrato con Superman in diverse occasioni, Grodd è generalmente considerato un cattivo di Flash, il che potrebbe indicare che questa serie, se mai vedrà la luce, servirà da introduzione a diversi altri personaggi metaumani della DC Comics.