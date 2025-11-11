Sydney Sweeney commenta il deludente esordio al botteghino di Christy

Christy è l’ennesimo film con Sydney Sweeney a floppare al botteghino, sebbene l’attrice sia ferma sostenitrice della sua interpretazione di questa storia vera. Il film biografico su Christy Martin vede Sweeney nei panni del personaggio principale, una pugile rivoluzionaria che raggiunse la fama negli anni ’90 mentre la sua relazione con il suo allenatore, diventato marito, diventava sempre più pericolosa.

Diretto da David Michôd e interpretato anche da Ben Foster, Merritt Wever e Katy O’Brian, Christy ha incassato la sbalorditiva cifra di 1,3 milioni di dollari al botteghino mondiale nel suo primo weekend, con un budget stimato tra i 30 e i 40 milioni di dollari. Sweeney ha avuto successo al botteghino in passato con Tutti tranne te che ha incassato 220 milioni di dollari e Immaculate 35,1 milioni di dollari (entrambi ottimi incassi per i loro budget).

Tuttavia, il 2025 si sta rivelando un anno negativo per la star di Euphoria. È apparsa per la prima volta nel thriller Eden, al fianco di Ana de Armas e Vanessa Kirby, che ha incassato 2,7 milioni di dollari a livello globale con un budget di 35 milioni di dollari. Tuttavia, Eden è diventato un successo digitale dopo la sua uscita in VOD. Nel frattempo, Americana non ha superato il milione di dollari, ma ora è anch’esso disponibile in digitale.

In ogni caso, dopo il weekend di apertura di Christy, Sydney Sweeney è andata su Instagram (lunedì 10 novembre) per affermare che “non sempre creiamo arte per i numeri, la creiamo per l’impatto”. Nel suo post, Sweeney sottolinea la rappresentazione della violenza domestica da parte di Christy, definendola “il progetto più significativo della [sua] vita”.

“Sono profondamente orgogliosa di questo film. […] Questa esperienza è stata uno dei più grandi onori della mia vita. Questo film rappresenta la sopravvivenza, il coraggio e la speranza. Attraverso le nostre campagne, abbiamo contribuito a sensibilizzare così tante persone colpite dalla violenza domestica. Abbiamo tutti firmato per questo film con la convinzione che la storia di Christy potesse salvare delle vite”, afferma Sweeney.

Sebbene le recensioni della critica siano medio-buone, il punteggio del pubblico di Christy su Rotten Tomatoes è quasi perfetto, il che suggerisce che il film sta commuovendo il pubblico proprio come spera Sydney Sweeney. Christy potrebbe essere controverso, ma racconta una storia importante. Sebbene lo studio sia probabilmente ancora preoccupato per i numeri, Sweeney si dice soddisfatta del fatto che il film sia uscito.

Il suo team, tuttavia, spera che possa avere una ripresa al botteghino prima della fine del 2025 con The Housemaid, con Amanda Seyfried. Sweeney potrebbe essere contenta di Christy, ma i suoi due film precedenti non danno la stessa sensazione di essere stati realizzati a prescindere dal profitto. Tuttavia, anche il fatto che parli del film in questo modo potrebbe rendere le persone più interessate a vederlo.