Spider-Man: Brand New Day, Michael Giacchino tornerà a comporre la colonna sonora

Il veterano del Marvel Cinematic Universe Michael Giacchino è pronto a tornare al franchise di Spider-Man, con la conferma che si occuperà della colonna sonora di Spider-Man: Brand New Day, in uscita la prossima estate.

Michael Giacchino potrebbe vantare la discografia più impressionante di qualsiasi compositore che lavori oggi a Hollywood. Ricordiamo che tra i suoi lavori figurano Up, Star Trek, Jurassic World, Spider-Man: Homecoming, Coco, The Batman e innumerevoli altri.

Avendo lavorato anche a Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, il compositore è responsabile della creazione dell’ormai iconico tema MCU dell’arrampicamuri. Tuttavia, in vista di Spider-Man: Brand New Day, in cui Peter Parker sarà un supereroe di strada, è facile immaginare che quel suono si evolverà.

Fortunatamente, Giacchino tornerà per occuparsene. L’Hollywood Reporter ha confermato che il regista di Werewolf-by-Night tornerà a comporre la colonna sonora di Spider-Man: Brand New Day; la rivista rivela anche che le riprese principali termineranno il 16 dicembre. Sono ancora previste riprese aggiuntive per il prossimo anno, anche se resta da vedere se avremo altre foto dal set.

Giacchino ha recentemente composto la colonna sonora di The Fantastic Four: Gli Inizi, proponendo un altro tema che sembra destinato a diventare iconico. Come Spider-Man, è probabile che quel tema diventi sinonimo dei Fantastici Quattro nei prossimi anni, man mano che si radicano pienamente nell’Universo Cinematografico Marvel.

Riflettendo sull’evoluzione del tema di Spider-Man, Giacchino aveva precedentemente affermato: “È stata una lenta evoluzione da un tema di 3-4 metri a uno di 4-4 metri per suggerire la sua crescita. Il trattamento della melodia è diventato un po’ più eroico man mano che cresceva e acquisiva più esperienza. All’inizio, è molto semplice.”

“Ma l’idea era di evolverla nel tempo in modo che alla fine sembrasse davvero che fosse diventato l’eroe che era destinato a essere. Essere in grado di fare tre volte qualcosa è raro al giorno d’oggi, ma sono stato così fortunato”, ha continuato. “Sono riuscito a farlo in Star Trek, sono riuscito a farlo con Spider-Man e ho potuto fare due volte il Pianeta delle Scimmie. È bello perché mantiene il tutto ancorato allo stesso mondo.”

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.