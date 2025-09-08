World War Z, la spiegazione del finale del film con Brad Pitt

Da quando George Romero ha sostanzialmente definito il modello con il suo classico horror del 1968 La notte dei morti viventi, la cultura popolare ha proposto così tanti zombie che potrebbe sembrare che ogni aspetto dei cadaveri rianimati sia stato esplorato. Quando però l’autore Max Brooks ha pubblicato World War Z nel 2006, ha infuso nuova vita in un territorio ormai battuto, offrendo una prospettiva globale a posteriori sul tipo di epidemie apocalittiche solitamente raccontate attraverso narrazioni dal basso. Il libro, descritto come una storia orale dei sopravvissuti alla battaglia totale dell’umanità contro l’annientamento da parte di zombie barcollanti, è stato un successo di critica e commerciale… il che, ovviamente, lo ha reso maturo per un adattamento cinematografico.

Entrano in scena Brad Pitt e la sua società di produzione Plan B Entertainment. Quando la Paramount ha acquistato i diritti del libro di Brooks per l’attore di prima grandezza, i fan erano comprensibilmente entusiasti delle prospettive di World War Z (la nostra recensione) sul grande schermo. Quando il film è finalmente arrivato nelle sale, tuttavia, il prodotto finito aveva ben poco in comune con il materiale originale, presentandosi come un thriller d’azione con Pitt protagonista e mostri raccapriccianti che attaccavano in ondate frenetiche. Questo, dopo un ciclo di produzione che ha visto riscritture, riprese e un terzo atto completamente ripensato. Il pubblico lo ha accolto con entusiasmo, ma coloro che speravano in un adattamento fedele dell’opera di Brooks sono rimasti a chiedersi come si fosse arrivati a quel punto. Questo è quindi uno sguardo retrospettivo al finale di World War Z e a come sia passato da prezioso materiale originale a sceneggiatura acclamata, a produzione problematica, a successo al botteghino.

L’alba della guerra

Dopo il successo del suo manuale del 2003 The Zombie Survival Guide, Max Brooks ha deciso di portare il suo amore per i morti viventi a un livello superiore. Utilizzando la versione delle “regole” degli zombie presente nella sua opera (a sua volta ispirata al canone di Romero, che ha stabilito elementi come l’andatura lenta degli zombie e la loro vulnerabilità ai colpi alla testa) e traendo ispirazione dalla storia orale della Seconda Guerra Mondiale di Studs Terkel, ha creato un romanzo straziante ambientato nell’era successiva allo scoppio di un virus che rianima i cadaveri e quasi spazza via la razza umana. In esso, un membro della Commissione postbellica delle Nazioni Unite viaggia in varie località del mondo, conducendo interviste che portano il lettore dai primi focolai di crisi al collasso della società fino ai momenti più bui, quando l’umanità trova un modo per reagire.

Nonostante il formato di rapporto post-azione, il libro è pieno di scene di terrore zombie, commenti politici avvincenti e idee creative sui modi in cui l’umanità dovrebbe adattarsi per superare una minaccia alla sua stessa esistenza. Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo e World War Z è arrivato in cima alla classifica dei bestseller del New York Times, vendendo alla fine più di un milione di copie. Con un successo del genere, World War Z era destinato a diventare un prodotto molto richiesto quando si è trattato dei diritti cinematografici… ma chi avrebbe accettato la sfida di adattare quest’opera dalla struttura non convenzionale?

Piani di battaglia

Dopo una guerra di offerte con la Appian Way di Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Plan B si sono dati da fare per portare sullo schermo la visione di Max Brooks. Hanno ingaggiato J. Michael Straczynski, un veterano creatore di fumetti e mente dietro la serie TV cult Babylon 5, per scrivere la sceneggiatura. Straczynski si è messo al lavoro per creare una sceneggiatura che traesse ispirazione da thriller come The Bourne Identity, mantenendo gran parte dell’enfasi politica e della portata internazionale del libro.

Straczynski era un nome molto amato dai fan del genere e il suo lavoro su World War Z ha colpito proprio quel pubblico. Una versione trapelata della sceneggiatura è finita nelle mani dei fanatici di cinema di Ain’t It Cool News, dove è stata definita degna di un Oscar da Drew “Moriarty” McWeeny, autore del sito. Confrontandola per portata con il thriller apocalittico Children of Men, candidato all’Oscar, McWeeny ha offerto una descrizione della sceneggiatura che manteneva la struttura basata sulle interviste del libro, dipingendo un quadro di un mondo postbellico in cui le persone “cominciano a chiedersi se la sopravvivenza sia una vittoria di qualche tipo”.

La sceneggiatura di Straczynski è finita anche nella Black List del 2007, una classifica annuale delle sceneggiature preferite dall’industria cinematografica che non sono ancora state prodotte. Con questo slancio alle spalle e il regista Marc Forster, veterano della serie di James Bond e di film drammatici acclamati dalla critica come Monster’s Ball, a bordo, sembrava che World War Z fosse destinato a diventare un nuovo tipo di film di zombie: serio e forse anche degno di un premio.

Cosa poteva andare storto?

I primi segnali di difficoltà apparvero nel 2009, quando Marc Forster rivelò che la sceneggiatura sarebbe stata riscritta da Matthew Michael Carnahan, autore di The Kingdom e State of Play. Nonostante le dichiarazioni ottimistiche di Max Brooks, che non era stato coinvolto nel processo di sceneggiatura, si diceva che la riscrittura fosse il risultato di un conflitto tra Forster e J. Michael Straczynski, con il primo che preferiva un approccio più orientato all’azione rispetto a quello presente nella sceneggiatura del secondo.

La sceneggiatura di Carnahan ha cambiato radicalmente le cose. Invece di svolgersi, come nel libro, all’indomani della guerra degli zombie, questa nuova versione ci catapulta, insieme al personaggio di Brad Pitt, Gerry Lane, nel bel mezzo dell’apocalisse zombie fin dai suoi primi giorni. L’attenzione era concentrata più sull’azione e sulla lotta per la sopravvivenza della famiglia Lane che sulle più ampie implicazioni politiche e sociali di una lotta senza quartiere contro l’estinzione dell’umanità. Lane avrebbe comunque visitato diversi luoghi della Terra, dalla Corea del Sud a Israele a Newark, nel New Jersey, ma invece di intervistare coloro che avevano vissuto il peggio della situazione, l’avrebbe vissuta in prima persona.

Con questa nuova sceneggiatura in lavorazione, le riprese principali sono iniziate nel luglio 2011, ma il cambiamento di focus non sarebbe stato l’ultimo ostacolo che la produzione avrebbe dovuto affrontare.

Riprese aggiuntive per il capo

Fin dall’inizio, World War Z sembrava un po’ maledetto. Diversi nomi di alto profilo, tra cui Ed Harris e Bryan Cranston, erano stati scritturati, ma poi hanno rinunciato. Il rapporto tra Marc Forster e Brad Pitt si è deteriorato nel tempo, con il regista, nuovo al genere d’azione dopo una carriera incentrata sui drammi, che ha confuso le decisioni su come rappresentare gli zombie sul grande schermo, optando alla fine per ondate di creature ringhianti piuttosto che per la forma più tradizionale del libro. Le squadre antiterrorismo ungheresi hanno fatto irruzione in un magazzino in cui la produzione conservava 85 pistole destinate ad essere utilizzate come oggetti di scena durante una parte delle riprese che avrebbero dovuto svolgersi a Budapest, perché le armi non erano state autorizzate dal governo nazionale. In sostanza, era un po’ un casino.

I problemi più grandi, tuttavia, sono sorti con il terzo atto del film. Le riprese sono iniziate prima che la sceneggiatura fosse completata e, man mano che procedevano, i dirigenti dello studio hanno espresso riserve sul finale ideato da Forster. Ricco di azione e cupo al limite del tetro, il finale metteva sicuramente in mostra il budget gonfiato del film, ma lasciava sia i dirigenti dello studio che il team creativo con la sensazione che mancasse qualcosa. Il problema è che questa conclusione è stata raggiunta solo dopo che il finale era già stato girato e le bozze erano state revisionate.

Paziente zero

Allora, perché tutto questo clamore sul finale della storia? Beh, il finale del libro è un po’ nebuloso. In esso, l’umanità, dopo aver abbandonato gran parte di diversi continenti ai morti viventi e essersi ritirata in varie “zone sicure”, scopre che deve ripensare se stessa. L’industria viene riorganizzata per facilitare lo sforzo bellico, e le armi e le tattiche militari vengono completamente riviste per affrontare specificamente il tipo di minaccia rappresentata da un’orda di cadaveri zombi e cannibali: addio shock e terrore, benvenuti colpi alla testa. Il culmine del libro vede vari governi, compreso quello degli Stati Uniti, lanciare un’offensiva totale per riconquistare il territorio che era stato precedentemente invaso, reclamando il mondo per i vivi.

Come spesso accade nella vita, però, le cose sono un po’ più complicate. La minaccia dei non morti non scompare mai completamente. Lo zombieismo non viene mai “curato”. Le ramificazioni geopolitiche di tanti milioni di morti, dei cambiamenti e dei rimpasti dei governi, sono ancora in fase di definizione. L’ambiente terrestre è stato devastato dal conflitto nucleare nei primi giorni del collasso della società e dagli incendi incontrollati e dilaganti. La vita di coloro che sono sopravvissuti alla quasi estinzione dell’umanità è più difficile di prima, con l’unica nota di speranza che noi, come specie, abbiamo affrontato la nostra stessa distruzione e l’abbiamo respinta.

Non è esattamente materiale da blockbuster hollywoodiano.

Cosa c’era di così problematico nell’interpretazione di Carnahan? Ebbene, dopo un’avventura intorno al mondo nel tentativo di sfuggire alla pandemia zombie, il personaggio di Pitt finisce su un aereo passeggeri in fuga da un insediamento israeliano invaso. Diretto a Mosca, il volo precipita in Russia, dove Pitt e i sopravvissuti vengono radunati e arruolati in una forza di combattimento contro gli zombie… tranne gli anziani e gli infermi, che vengono sommariamente giustiziati. La storia fa poi un salto in avanti e ritrova Lane come membro incallito di una squadra collaudata in battaglia, incaricata di ripulire i tunnel di Mosca, utilizzando il “Lobo”, un’arma da mischia descritta nel libro. In questa parte è inclusa una grande battaglia che si svolge nella Piazza Rossa di Mosca.

Nel corso di questo conflitto, Lane, ora un duro e spietato uccisore di zombie, nota che gli zombie sembrano sensibili al freddo e usa questa tattica per ottenere il sopravvento nella battaglia. Cerca di trasmettere questa informazione a sua moglie, ma lei è bloccata nelle Everglades della Florida e ha anche una relazione con un soldato interpretato da Matthew Fox, la cui parte è stata ridotta più o meno a una comparsa nel montaggio finale. Lane decide che deve ricongiungersi con la sua famiglia, e il film si conclude con lui che guida una massiccia invasione in stile D-Day sulla costa dell’Oregon, dando il via a una lotta per riconquistare gli Stati Uniti che sarebbe stata raccontata in un sequel.

Una nuova speranza

Il finale era imponente e preparava la storia al lancio di un franchise, ma quasi tutti coloro che hanno visionato le bozze, dai dirigenti dello studio in giù, hanno ritenuto che il passaggio dal personaggio comune interpretato da Pitt nei primi due terzi del film a quello che era a tutti gli effetti un eroe d’azione in stile anni ’80 nell’ultimo terzo fosse brusco ed emotivamente insoddisfacente. Inoltre, il fatto che la sua famiglia fosse divisa e ancora separata al momento dei titoli di coda ha lasciato gli spettatori indifferenti.

Tali riserve erano così intense, infatti, che Damon Lindelof, famoso per Lost, è stato chiamato per ideare dei cambiamenti al terzo atto (Lindelof avrebbe poi rinunciato a favore di Drew Goddard). Ha offerto alla Paramount due opzioni: una consisteva in piccole modifiche per aumentare la tensione emotiva, l’altra cambiava praticamente tutto dopo che Lane lascia Israele. Sorprendentemente, lo studio ha optato per l’opzione più drastica e costosa. Questo, insieme alle sette settimane di riprese aggiuntive durante le quali Forster e Pitt non si parlavano più, ha fatto lievitare il budget del film fino a un minimo di 190 milioni di dollari, mettendo in difficoltà la Paramount e causando un ritardo di sette mesi nella sua uscita.

Oh, e quella parte problematica delle riprese a Budapest? La maggior parte dei 12 minuti di filmati che ne sono risultati è stata eliminata completamente. Ops.

Terzo atto della guerra mondiale

Quindi, dopo tutti questi tira e molla, dove siamo finiti? Invece di precipitare in Russia, il volo infestato dagli zombie di Lane in partenza da Israele si dirige verso una struttura dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in Galles. Mentre sta per atterrare, però, gli zombie minacciano di invadere tutto. Lane, con una mossa davvero geniale o davvero stupida, fa esplodere una granata che apre un buco nella fusoliera e depressurizza la cabina, facendo sì che tutti gli zombie vengano risucchiati fuori (inserite qui una battuta a vostra scelta su “It’s Raining Men”) e l’aereo effettui un atterraggio di fortuna.

Dopo un blackout, Lane, trafitto da un frammento di proiettile piuttosto grande, si risveglia tra i rottami e, insieme a Segen, si dirige verso l’avamposto dell’OMS che era la sua destinazione iniziale. Sopraffatto dalle ferite, perde conoscenza e più tardi si risveglia sotto le cure di un medico dell’OMS interpretato da Peter Capaldi (un ruolo che ha portato molti a pensare che i realizzatori del film stessero anticipando il prossimo ruolo di Capaldi come il più famoso alieno viaggiatore nel tempo della BBC). Dopo aver ripreso i sensi, giunge a una conclusione scioccante: avendo visto l’orda di zombie passare accanto ai malati e agli anziani, crede che qualunque virus causi la trasformazione spinga il suo ospite a cercare solo vittime sane e vitali per facilitarne la diffusione. Potrebbe essere questa la chiave per la sopravvivenza dell’umanità?

Pathogenius

Non lo sapevate? Una struttura dell’OMS è proprio il luogo ideale per Lane per testare la sua teoria secondo cui, infettandosi con un agente patogeno mortale, ma curabile, è possibile creare una sorta di “mimetizzazione” che induce gli zombie a ignorare una potenziale vittima. L’unico problema è che il laboratorio che contiene i tipi di agenti patogeni di cui ha bisogno si trova nella parte dell’edificio infestata dagli zombie. Per capire tutto questo e possibilmente salvare l’umanità, Lane e i suoi compagni devono intraprendere una sorta di missione segreta, intrufolandosi in un particolare caveau senza allertare i morti viventi dormienti che vagano per i corridoi.

Qui vediamo i risultati dello sforzo di Lindelof e Goddard di ridimensionare l’azione a un livello più personale. Piuttosto che una battaglia epica, assistiamo a un teso gioco al gatto e al topo mentre Lane e compagni si avvicinano in punta di piedi al caveau in questione. Anche se alla fine vengono separati, Lane riesce ad arrivare dove deve andare. Una volta lì, però, rimane intrappolato da uno zombie che blocca l’uscita… il che è lo stimolo perfetto per condurre il tipo di esperimento che funziona solo nei film. Dopo essersi iniettato un agente patogeno sconosciuto, apre la porta, solo per scoprire di essere ignorato da tutti gli zombie che incontra sulla sua strada verso la libertà.

La guerra è iniziata

Dopo questo climax, passiamo a un epilogo che si ricollega in qualche modo alla più ampia portata geopolitica del libro. Con la teoria di Lane dimostrata corretta, assistiamo alla distribuzione di un “vaccino” iniettabile, ricavato da un ceppo di meningite, alle persone di tutto il mondo, mentre l’umanità inizia a reagire. Vediamo scene di varie battaglie, comprese alcune riprese della lotta a Mosca dal finale del montaggio originale. Gli zombie vengono bruciati, vengono effettuate evacuazioni e si diffonde una nota di speranza su scala globale.

Fedele allo scopo della rielaborazione, tuttavia, l’attenzione principale rimane personale, poiché Lane e la sua famiglia si ricongiungono felicemente in un rifugio sicuro in Nuova Scozia. La voce fuori campo di Pitt parla di una guerra appena iniziata, ma per il suo personaggio sembra che il viaggio sia terminato nel posto migliore possibile, di nuovo insieme alla moglie e alle figlie e al riparo dal pericolo.

Conseguenze

Parafrasando i Grateful Dead, che viaggio lungo e strano è stato per World War Z, da libro cupo ad adattamento fedele, alla guerra totale nelle strade della Russia, fino al ricongiungimento di una famiglia e al ribaltamento della situazione. Con tutte queste complicazioni e con così tanti cambiamenti rispetto al materiale originale, il pubblico avrebbe reagito bene?

Sì, lo avrebbe fatto: World War Z ha sbancato il botteghino con un incasso di 202,4 milioni di dollari negli Stati Uniti e 540 milioni di dollari in tutto il mondo, cifre piuttosto notevoli per un film con una storia di produzione così travagliata. Ha anche registrato il weekend di apertura più redditizio di Pitt, incassando 66,4 milioni di dollari nei primi tre giorni.

Purtroppo, questo successo non ha curato il contagio che affliggeva la proprietà, poiché il sequel è stato abbandonato dopo diversi tentativi, tra cui la firma del regista David Fincher. A quanto pare, ha influito anche il divieto cinese sui film di zombie, che ha compromesso il potenziale di incassi internazionali.

Tuttavia, nonostante le difficoltà, il successo di World War Z ha dimostrato che il pubblico era affamato di altri morti viventi. Nel frattempo, tutti i protagonisti ne sono usciti indenni: Pitt ha raggiunto il culmine della sua carriera con C’era una volta a… Hollywood del 2019, Straczynski ha scritto la serie TV cult Sense8, Forster ha diretto Christopher Robin per la Disney e Damon Lindelof ha realizzato una delle migliori serie TV del 2019, Watchmen. Niente male per la troupe dietro un film che, in certi momenti mentre barcollava verso il finale, sembrava destinato a fallire.