La maschera della morte rossa: il film A24 con Mikey Madison inizierà le riprese a febbraio 2026

Arrivano aggiornamenti concreti su La maschera della morte rossa, il nuovo progetto targato A24 ispirato all’omonimo racconto di Edgar Allan Poe. Dopo le indiscrezioni emerse nel giugno 2025, che vedevano Mikey Madison in trattative per il ruolo principale, ora arriva la conferma ufficiale: le riprese inizieranno a febbraio 2026 a Budapest.

A rivelarlo è stato lo sceneggiatore e regista Charlie Polinger, durante un’intervista concessa a Gold Derby in occasione della promozione del suo nuovo film The Plague. Polinger ha spiegato di trovarsi già nella capitale ungherese per i sopralluoghi di pre-produzione, confermando ufficialmente il coinvolgimento di A24 e di Mikey Madison.

Una rilettura dark comedy ambientata in un castello medievale

Secondo quanto anticipato dal regista, The Masque of the Red Death sarà una dark comedy ad alta energia, radicalmente diversa dal racconto originale di Poe. Pur mantenendo il tema della peste e l’ambientazione medievale, il film abbandonerà l’horror gotico classico per spostarsi verso un tono più satirico e revisionista, con un’azione prevalentemente ambientata all’interno di un castello.

Polinger ha descritto il progetto come un’opera che esplora dinamiche di gruppo simili a quelle presenti nel testo originale, ma declinate attraverso un linguaggio contemporaneo e ironico. Una scelta che conferma la volontà di A24 di reinterpretare materiali letterari classici con uno sguardo moderno e provocatorio.

Mikey Madison protagonista e un approccio “quintessenzialmente A24”

Nel film, Mikey Madison — reduce dal successo e dall’Oscar per Anora (2024) — interpreterà un doppio ruolo, quello di due sorelle gemelle separate da tempo che si ritrovano a entrare nel castello di un principe folle durante una pestilenza. Al momento, Madison è l’unico nome confermato del cast.

Il progetto è stato descritto come “quintessenzialmente A24”, con un forte potenziale di risonanza culturale, soprattutto tra il pubblico più giovane e social, grazie a sequenze visivamente audaci e momenti pensati per diventare immediatamente riconoscibili e discussi online.

Il racconto di Poe era già stato portato al cinema più volte, tra cui la celebre versione del 1964 diretta da Roger Corman con Vincent Price. Questa nuova incarnazione, però, promette di distaccarsi nettamente dalle precedenti, puntando su un linguaggio ibrido tra commedia nera, satira e rilettura storica.

Con l’inizio delle riprese fissato per febbraio 2026, The Masque of the Red Death si candida a diventare uno dei titoli A24 più curiosi e attesi dei prossimi anni.

FOTO DI COPERTINA: Mikey Madison arriva alla 31ª edizione degli Screen Actors Guild Awards. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com