HomeCinema News2025

La maschera della morte rossa: il film A24 con Mikey Madison inizierà le riprese a febbraio 2026

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Mikey Madison 2025
Mikey Madison arriva alla 31ª edizione degli Screen Actors Guild Awards. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

Arrivano aggiornamenti concreti su La maschera della morte rossa, il nuovo progetto targato A24 ispirato all’omonimo racconto di Edgar Allan Poe. Dopo le indiscrezioni emerse nel giugno 2025, che vedevano Mikey Madison in trattative per il ruolo principale, ora arriva la conferma ufficiale: le riprese inizieranno a febbraio 2026 a Budapest.

A rivelarlo è stato lo sceneggiatore e regista Charlie Polinger, durante un’intervista concessa a Gold Derby in occasione della promozione del suo nuovo film The Plague. Polinger ha spiegato di trovarsi già nella capitale ungherese per i sopralluoghi di pre-produzione, confermando ufficialmente il coinvolgimento di A24 e di Mikey Madison.

Una rilettura dark comedy ambientata in un castello medievale

Secondo quanto anticipato dal regista, The Masque of the Red Death sarà una dark comedy ad alta energia, radicalmente diversa dal racconto originale di Poe. Pur mantenendo il tema della peste e l’ambientazione medievale, il film abbandonerà l’horror gotico classico per spostarsi verso un tono più satirico e revisionista, con un’azione prevalentemente ambientata all’interno di un castello.

Polinger ha descritto il progetto come un’opera che esplora dinamiche di gruppo simili a quelle presenti nel testo originale, ma declinate attraverso un linguaggio contemporaneo e ironico. Una scelta che conferma la volontà di A24 di reinterpretare materiali letterari classici con uno sguardo moderno e provocatorio.

Mikey Madison protagonista e un approccio “quintessenzialmente A24”

Nel film, Mikey Madison — reduce dal successo e dall’Oscar per Anora (2024) — interpreterà un doppio ruolo, quello di due sorelle gemelle separate da tempo che si ritrovano a entrare nel castello di un principe folle durante una pestilenza. Al momento, Madison è l’unico nome confermato del cast.

Il progetto è stato descritto come “quintessenzialmente A24”, con un forte potenziale di risonanza culturale, soprattutto tra il pubblico più giovane e social, grazie a sequenze visivamente audaci e momenti pensati per diventare immediatamente riconoscibili e discussi online.

Il racconto di Poe era già stato portato al cinema più volte, tra cui la celebre versione del 1964 diretta da Roger Corman con Vincent Price. Questa nuova incarnazione, però, promette di distaccarsi nettamente dalle precedenti, puntando su un linguaggio ibrido tra commedia nera, satira e rilettura storica.

Con l’inizio delle riprese fissato per febbraio 2026, The Masque of the Red Death si candida a diventare uno dei titoli A24 più curiosi e attesi dei prossimi anni.

FOTO DI COPERTINA: Mikey Madison arriva alla 31ª edizione degli Screen Actors Guild Awards. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

Articolo precedente
Warner Bros. Discovery pronta a respingere l’offerta Paramount: avanti con l’accordo con Netflix
Articolo successivo
“Batman ha i capezzoli, amico”: George Clooney difende il controverso cambio di costume di Batman & Robin a distanza di 28 anni
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved