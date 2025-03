The Monkey supera un importante traguardo al botteghino mentre si avvicina a un altro

The Monkey ha superato un altro traguardo al botteghino USA dopo il suo quarto weekend completo nei cinema. Nonostante sia quasi uscito dalla top 10 questo weekend grazie a un incasso di 2,4 milioni di dollari al botteghino nazionale, The Monkey ha ora raggiunto con successo i 35 milioni di dollari a livello nazionale. Il film horror del regista Osgood Perkins ha anche incassato altri 14,7 milioni di dollari a livello internazionale, aiutando il suo totale mondiale a scendere di poco sotto i 50 milioni di dollari, un traguardo che è pronto a superare quando il film arriverà in altri Paesi, come l’Italia, dove è atteso per il 20 marzo.

The Monkey è attualmente il sesto film con il maggior incasso dell’anno al botteghino USA, circa 2 milioni di dollari in più rispetto a Mickey 17 e 1 milione di dollari in meno rispetto a Nella tana dei lupi 2: Pantera, ma probabilmente supererà il sequel d’azione di Gerard Butler entro la fine della settimana.

The Monkey sta ancora scalando le classifiche del botteghino di Neon

The Monkey è ancora uno dei film con gli incassi più alti di sempre per Neon. Attualmente al terzo posto a livello nazionale e al quinto a livello globale, The Monkey è dietro solo a Longlegs e Parasite al botteghino nazionale, quest’ultimo è il thriller psicologico vincitore dell’Oscar nel 2019 di Bong Joon Ho. Al botteghino globale, The Monkey è ancora dietro a Longlegs e Parasite, ma è anche dietro a Tonya e Anora, il primo con 53 milioni di dollari e il secondo con 51 milioni di dollari, ma potrebbe superare entrambi.