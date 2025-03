Sadie Sink sarà Jean Grey in Spider-Man 4? L’attrice risponde al rumor

Sadie Sink è ufficialmente entrata a far parte del cast di Spider-Man 4 dei Marvel Studios, ma la star di Stranger Things interpreterà Jean Grey? L’attrice ha rotto il silenzio sulla voce e di certo non la nega.

Le voci secondo cui la star di Stranger Things Sadie Sink sarebbe stata presa di mira per interpretare Jean Grey nel reboot degli X-Men dei Marvel Studios hanno iniziato a circolare all’inizio di quest’anno. Tuttavia, è stata la scorsa settimana che abbiamo saputo che si è unita al cast di Spider-Man 4.

Inizialmente, avevamo sentito dire che potrebbe ancora essere in lizza per interpretare la Marvel Girl del MCU, anche se da allora abbiamo sentito che Mary Jane Watson è una possibilità molto concreta (il che non ha molto senso quando Zendaya interpreta già MJ). Josh Horowitz ha incontrato di recente Sink per discutere del suo ruolo in O’Dessa e le ha chiesto delle voci secondo cui vestirà i panni di Jean in Spider-Man 4 l’anno prossimo.

“Questa è una novità per me. Questa è una novità per me”, ha risposto timidamente. “No, non ho niente da dire al riguardo. Le voci sono davvero fantastiche, però. Sono voci fantastiche. Conosco il personaggio. È un personaggio fantastico, quindi è stato bello leggerlo”.

La reazione di Sink a queste domande ci fa pensare che stia interpretando Jean, anche se questo crea un elenco completamente nuovo di domande. Ci aspettiamo che Spider-Man 4 sia un film multiversale, ma i Marvel Studios presenterebbero davvero un membro dei loro nuovi X-Men in pieno svolgimento tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars?

Quando Horowitz le ha fatto notare che firmare per interpretare un personaggio come Jean Grey non sarebbe stato chiaramente un impegno di oltre 10 anni, Sink ha risposto: “Penso che sia super eccitante, sì”, suggerendo che sarebbe stata disponibile per un lungo impegno da supereroina.

Parlando del futuro degli X-Men nell’MCU l’anno scorso, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha detto: “Penso che vedrete che continuerà nei nostri prossimi film con alcuni attori degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci porta davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men”. “Di nuovo, [è] uno di quei sogni che si avverano. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men”. L’implicazione sembra essere che la “Mutant Saga” sia alle porte mentre ci lanciamo verso la fine della Multiverse Saga.

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “evento di livello Avengers”. Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ, mentre è confermata la partecipazione di Sadie Sink. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man.

Si ritiene però che Holland sia “sempre più diffidente” nei confronti del ruolo dell’iconico eroe, per cui questa potrebbe essere la sua ultima uscita da solista nei panni del wall-crawler – anche se quasi certamente avrà un ruolo in uno o entrambi i prossimi film degli Avengers. Gli sceneggiatori di No Way Home, Chris McKenna e Erik Sommers, stanno scrivendo la sceneggiatura. Mentre a dirigere il progetto vi sarà Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Spider-Man 4 uscirà al cinema il 31 luglio 2026.