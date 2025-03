Mike Colter fornisce un aggiornamento sul sequel di Plane, Ship: “Ci sono cose in corso”

Nel 2023 è uscito Plane, un thriller di serie B crudo e sporco con Gerard Butler e Mike Colter. L’inaspettato successo del film ha portato alla rapida approvazione e allo sviluppo di uno spin-off, intitolato Ship, che dovrebbe ruotare attorno al misterioso fuggitivo di Colter, Louis Gaspare, che è riuscito a fuggire audacemente nella giungla negli ultimi momenti del film, e ora l’attore ha fornito un aggiornamento sullo stato del film.

Il film ruotava attorno al personaggio di Gerard Butler, un pilota di veicoli commerciali costretto a un atterraggio di emergenza su un’isola delle Filippine devastata dalla guerra dopo che il suo aereo è stato colpito da un fulmine. Ma quella che era iniziata come una missione di sopravvivenza si trasforma in una guerra contro la milizia locale, molto ostile, che ha preso in ostaggio i suoi passeggeri.

Disperatamente in cerca di aiuto, la sua unica speranza è Gaspare di Mike Colter, un prigioniero estradato per un presunto omicidio. Il film si conclude con Gaspare che si allontana nella giungla, lasciando ampio spazio alla sua storia per continuare in un sequel o uno spin-off. Il piano originale per Ship era di esplorare il viaggio di Gaspare dopo essere fuggito nella giungla e, senza dubbio, esplorare da dove proveniva e come era finito sull’aereo in primo luogo.

I progressi di “Ship” sbarcano in acque tempestose

Tuttavia, mentre Ship sembrava essere sulla buona strada, Mike Colter ha effettivamente ammesso che il progetto ha subito un ritardo. Parlando a un panel ospitato da Maggie Lovitt di Collider all’Indiana Comic Con, Colter ha spiegato che gli scioperi di Hollywood del 2023 e del 2024 hanno messo in pausa lo sviluppo del film:

“Lo stato di fatto è che è una cosa accaduta durante lo sciopero. Avrebbero dovuto dargli seguito [poi è avvenuto lo sciopero]. Ci sono cose in corso. Ovviamente, Gerard e la sua compagnia che lo produce, ne possiedono i diritti. Quindi è una domanda per loro, portarlo avanti, perché ho delle cose in corso. Sono sicuro che anche lui ha delle cose in corso, sta girando delle cose. Ma mi piacerebbe fare il sequel, ma ora la palla è nel loro campo. È un’altra cosa per cui pregare.”