Galactus e Silver Surfer nelle nuove illustrazioni per I Fantastici Quattro: Gli Inizi

I Marvel Studios non hanno ancora rivelato completamente Galactus nei trailer e negli spot televisivi di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Fortunatamente, un’altra ondata di illustrazioni promozionali punta i riflettori sul Divoratore di Mondi in tutta la sua terrificante gloria.

Una combinazione di immagini fotorealistiche e ispirate ai fumetti, quest’opera mostra anche Silver Surfer al fianco del suo padrone. Shalla-Bal è l’Araldo di Galactus, il che significa che ha il compito di avvertire pianeti come la Terra della loro imminente fine per mano del sempre affamato Galactus.

Il reboot ha centrato in pieno l’aspetto di Galactus sullo schermo, abbracciando pienamente i fumetti. In questo caso, il personaggio viene messo in scena utilizzando un po’ dello stesso linguaggio visivo che abbiamo visto nei Celestiali degli Eterni (il che suggerisce che potrebbe esserci un collegamento tra loro).

Resta da vedere se Galactus avrà un futuro oltre I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Circolano già voci secondo cui potrebbe rappresentare una minaccia Multiversale, quindi non sorprendetevi se comparirà in Avengers: Doomsday e/o Secret Wars, soprattutto se ha un legame ispirato a Terra X con Franklin Richards.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.