Werwulf: prime immagini di Lily-Rose Depp e Willem Dafoe

Mentre continua la produzione di Werwulf di Robert Eggers, abbiamo già ricevuto alcune immagini in anteprima dal Regno Unito di Aaron Taylor-Johnson, che chiaramente interpreta il lupo mannaro. Nelle foto lo si vede infatti coperto di sangue e urlare a squarciagola. Ora, grazie a Word of Reel, abbiamo altre immagini, questa volta di Lily-Rose Depp e Willem Dafoe (si possono vedere qui). Di entrambi, tuttavia, risulta ad oggi difficile stabilire l’identità dei personaggi interpretati.

Quello che sappiamo di Werwulf

Eggers dirigerà l’horror sui licantropi da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Sjón (il duo ha già collaborato alla sceneggiatura di The Northman del 2022). L’uscita del film in Nord America è prevista per Natale 2026. Tim Bevan ed Eric Fellner di Working Title sono i produttori insieme a Eggers e Sjón, mentre Chris ed Eleanor Columbus di Maiden Voyage sono i produttori esecutivi.

Il cast di Werwulf presenta molti degli stessi attori di Nosferatu di Eggers del 2024. Oltre a Aaron Taylor-Johnson, il film vede il ritorno anche di Lily-Rose Depp, Ralph Ineson e Willem Dafoe. L’uscita di Werwulf è prevista per il giorno di Natale del prossimo anno, il 25 dicembre 2026.

Eggers ha recentemente condotto una sessione di domande e risposte dopo la proiezione al Lincoln Center e ha descritto Werwulf come “la cosa più oscura che abbia mai scritto”. Il film è ambientato nell’Inghilterra del XIII secolo, dove il personaggio principale perseguita gli abitanti di una tranquilla cittadina di campagna. Ciò che inizialmente si pensava fosse solo una leggenda metropolitana o frutto della propria immaginazione si trasforma in una minaccia molto reale che costringe gli abitanti del villaggio a reagire. Si dice che il film tratti anche temi di stregoneria.