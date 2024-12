Lily-Rose Depp: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Celebre figlia d’arte, Lily-Rose Depp si è conquistata negli ultimi anni una buona fama come modella e attrice, recitando in film di alto profilo passati per prestigiosi festival cinematografici. Con quello che si prevede essere un ricco futuro cinematografico, la Depp è oggi una delle personalità più richieste e apprezzate del momento.

Ecco 10 cose che forse non sai di Lily-Rose Depp.

I film di Lily-Rose Depp

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice ha debuttato al cinema con un piccolo ruolo nel film Tusk (2014), dove recita anche Johnny Depp. Recita poi con un primo ruolo da protagonista in Yoga Hosers – Guerriere per sbaglio (2016) e Io danzerò (2016). Maggior popolarità la ottiene però grazie a Planetarium (2016), dove recita accanto a Natalie Portman. Nel 2018 torna al cinema in L’uomo fedele, di Louis Garrel, mentre nel 2019 recita in Il re, accanto agli attori Timothée Chalamet e Robert Pattinson. Successivamente ha recitato in Confini e dipendenze (2021) con Gary Oldman, in Voyagers (2021) con Colin Farrell, Silent Night (2021) con Keira Knightley, e Wolf (2021) con George MacKay. Nel 2024 è invece protagonista di Nosferatu.

2. Ha recitato in una controversa serie TV. Nel 2023 la Depp è protagonista della serie The Idol, dove interpreta Jocelyn, una giovane stella del pop che in seguito all’esaurimento nervoso dovuto alla morte della madre intreccia una relazione con Tedros, losco proprietario di un club di Los Angeles e leader di una setta assai segreta. Composta da soli 5 episodi, la realizzazione della serie è stata caratterizzata da diversi problemi e infine la HBO l’ha cancellata dopo una sola stagione a seguito di recensioni estremamente negative e di polemiche sulle condizioni di lavoro.

Lily-Rose Depp canta One of the Girls

3. Ha inciso un celebre singolo. Proprio per la serie The Idol, la Depp si è cimentata anche come cantante insieme al cantante canadese The Weeknd per il brano One of the Girls. La canzone si lega ovviamente alla trama di The Idol e affronta i temi del controllo, della fama, del desiderio e della sindrome di Stoccolma. Oltre ad averla cantata, la Depp è anche autrice del testo insieme allo stesso The Weeknd e a Sam Levinson, autore della serie.

Lily-Rose Depp in Nosferatu

4. Ha sostituito una nota attrice. Harry Styles e Anya Taylor-Joy erano stati inizialmente scritturati per i ruoli principali in Nosferatu. Styles si è però ritirato a causa di “conflitti di programmazione” e il progetto è stato ritardato, cosa che ha portato anche Taylor-Joy a ritirarsi in seguito, poiché all’epoca stava girando Furiosa: A Mad Max Saga (2024). A quel punto, lLily-Rose Depp ha preso il posto di Taylor-Joy nel ruolo di Ellen Hutter.

5. Si è ispirata ad una precisa interpretazione. In una recente intervista, Depp ha dichiarato a IndieWire che, mentre l’interpretazione di Isabelle Adjani di Ellen Hutter nel film di Werner Herzog del 1979 Nosferatu, il principe della notte è stata senza dubbio una pietra di paragone per la sua interpretazione del personaggio, è stata la performance della Adjani in Possession – il thriller di Andrzej Żuławski del 1981 – a ispirarla più profondamente per il suo ruolo in Nosferatu.



Chi è il fidanzato di Lily-Rose Depp?

Ha avuto una relazione con Timothée Chalamet

6. Ha avuto una relazione con un noto attore. Nel corso del 2018 viene resa nota la relazione della Depp con il giovane attore Timothée Chalamet. I due sono più volte stati avvistati insieme, e con i loro baci hanno indirettamente confermato la loro relazione. Hanno poi avuto modo di recitare insieme nel film Il re, presentandosi poi sul red carpet della Mostra di Venezia come coppia. Nei primi mesi del 2020, tuttavia, Chalamet afferma di essere di nuovo single, annunciando di fatto la fine della relazione.

Lily-Rose Depp e 070 Shake

Dal 2023 c’è un nuovo amore nella vita di Lily Rose Depp, ovvero la rapper 070 Shake. A renderlo ufficiale è stata la stessa attrice con una storia su Instagram in compagnia della sua nuova fidanzata. Già in passato l’attrice aveva dichiarato di non essere etero al 100%, definendo anzi la sua sessualità come fluida. Di questa sua nuova relazione non si sa però molto, poiché sta attenta a tenerla quanto più riservata possibile.

Il padre e la madre di Lily-Rose Depp

7. È la figlia del noto attore. Come il cognome può far intuire, l’attrice è la figlia del celebre Johnny Depp. I due hanno da sempre un rapporto particolarmente stretto e prezioso, e celebre è il tatuaggio con il nome di Lily-Rose che Johnny porta sul petto, sopra al cuore. La figlia, invece, da bambina regalò al padre un braccialetto, dal quale lui non si separa mai. Per i primi titoli della sua carriera, l’attrice ha avuto modo di recitare, seppur brevemente, accanto al padre. I due compaiono infatti nel cast di Tusk e Yoga Hosers. Lily-Rose ha però affermato che le piacerebbe molto poter recitare in modo più approfondito con suo padre.

Sua madre è una nota attrice e cantante. La Depp è inoltre figlia dell’interprete francese Vanessa Paradis, che fu compagna di Johnny per circa 14 anni. Grazie a sua madre, l’attrice ha avuto modo di inserirsi nel mondo dello spettacolo imparando a riconoscerne insidie e pregi. Ha poi dichiarato che è grazie alla Paradis se ha imparato a non aver timore del proprio corpo, ma a sfoggiarlo invece con consapevolezza.

Lily-Rose Depp è su Instagram

8. È presente sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguito da ben 8,3 milioni di persone e dove attualmente si possono ritrovare circa 400 post. Questi sono principalmente immagini relative a suoi lavori da attrice e da modella, inerenti il dietro le quinte di tali progetti o promozionali nei loro confronti. Ma non mancano anche curiosità, momenti di svago, eventi a cui ha preso parte e altre situazioni ancora. Seguendola, si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue novità.

Lily-Rose Depp ha sofferto di una diffusa malattia

9. Ha sofferto di anoressia. All’inizio della sua carriera di modella, l’attrice ha ricevuto diverse critiche per la sua fisicità giudicata “troppo magra”. La Depp ha in seguito dichiarato in alcune interviste di aver sofferto di anoressia in passato, lottando contro tale disturbo alimentare. Attualmente, per sua fortuna, sembra essersi lasciata alle spalle tale problema.

L’età e l’altezza di Lily-Rose Depp

10. Lily-Rose Depp è nata a Parigi, in Francia, il 27 maggio 1999. L’attrice è alta complessivamente 1,65 metri.

