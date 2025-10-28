Wicked – Parte 2: le prime reazioni elogiano il film come “pura grandezza musicale”

Sono arrivate le prime reazioni a Wicked – Parte 2. Il primo film è stato un enorme successo di critica e di pubblico, incassando 756 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevendo un punteggio Tomatometer dell’88% e un punteggio Popcornmeter del 95%. La trama di questo sequel adatta ora la seconda metà del musical originale di Broadway e offre un finale emozionante alle vicende di Elphaba (Cynthia Erivo), Glinda (Ariana Grande-Butera), Fiyero (Jonathan Bailey), il Mago di Oz (Jeff Goldblum), Nessarose (Marissa Bode) e Madame Morrible (Michelle Yeoh).

Ora, le prime reazioni al film stanno facendo scalpore sui social media, con molti dei primi spettatori impressionati e commossi da ciò che hanno visto. Jazz Tangcay di Variety dichiara che il film “supera tutte le aspettative”, è “pura grandezza musicale” e definisce il regista Jon M. Chu un “genio” per come conclude la storia. Sottolinea inoltre la forza della costruzione del mondo, dei costumi e della fotografia di Alice Brooks.

Rebecca Ford di Vanity Fair sottolinea che Wicked – Parte 2 è “splendido, pieno di cuore e perfetto”, perché Chu “ce l’ha fatta di nuovo!”. @MrDavidGordon elogia invece il film definendolo “tutto ciò che si può desiderare”, grazie al suo approccio “estremamente emotivo” e “ricco di emozioni”. Lo descrive anche come “straziante” e “sexy”. @kkassal afferma che guardare Wicked – Parte 2 con i membri del cast originale di Broadway è “qualcosa che non dimenticherò mai” e incoraggia il pubblico a “portare i fazzoletti” dopo la performance da Oscar di Grande-Butera.

@DestinyDreadful proclama che il film consolida Elphaba e Glinda come “una delle amicizie più dinamiche nella storia della cultura pop”. Lo descrive anche come “una conclusione epica e straziante” e anticipa che i fan di Broadway troveranno molto da amare nell’adattamento. @christress sottolinea che Erivo e Grande-Butera “portano le loro interpretazioni a un livello superiore con performance sbalorditive”, oltre a elogiare il film per come “amplia e approfondisce il materiale originale in modi generalmente entusiasmanti e innovativi”.

Queste reazioni indicano che Wicked – Parte 2 non solo è all’altezza delle recensioni di Wicked, ma potrebbe persino essere superiore al suo predecessore. Il sequel sembra aver raccolto la sfida delle aspettative straordinariamente alte e aver soddisfatto profondamente il pubblico. Oltre a consolidare il successo di critica e di pubblico del primo film, le prime reazioni fanno ben sperare per le possibilità di Erivo e Grande-Butera agli Academy Awards. Entrambe hanno ricevuto nomination per Wicked, Erivo nella categoria Migliore attrice e Grande-Butera nella categoria Migliore attrice non protagonista, ma nessuna delle due ha vinto.

Questa volta, Erivo o Grande-Butera potrebbero aggiudicarsi un Oscar. Oltre alle loro già apprezzate interpretazioni, nel film eseguono le canzoni iconiche di Wicked – Parte 2, tra cui “For Good” e “No Good Deed”. Erivo e Grande-Butera eseguiranno anche brani inediti per il musical, con “No Place Like Home” di Elphaba e “The Girl in the Bubble” di Glinda.

Con molteplici reazioni che sottolineano come Wicked – Parte 2 valorizzi fedelmente il musical di Broadway, le nuove canzoni di Elphaba e Glinda sembrano essere una tra le serie di cambiamenti che gli spettatori dovrebbero aspettarsi. Questi cambiamenti hanno finora riscosso successo presso il pubblico e il sequel è pronto a diventare ancora una volta un successo al botteghino che riscuote il favore della critica e del pubblico in generale.

LEGGI ANCHE: Wicked: For Good The Soundtrack, annunciata la colonna sonora in uscita il 21 novembre