Wicked: For Good The Soundtrack, annunciata la colonna sonora in uscita il 21 novembre

È stata annunciata oggi l’uscita prevista per venerdì 21 novembre di “Wicked: For Good The Soundtrack”, la colonna sonora ufficiale di “Wicked: For Good”, attesissima seconda parte del film musical “Wicked”, che arriverà nelle sale italiane il 19 novembre.

“Wicked: For Good The Soundtrack”, composta da 11 tracce, tra cui i due inediti “No Place Like Home” di Cynthia Erivo e “The Girl In The Bubble” di Ariana Grande, è già disponibile in preorder nei formati doppio CD e doppio LP e in esclusiva sullo shop Universal con gli speciali doppio LP Picture Disc, doppio LP Glinda e doppio LP Elphaba.

Torna nei panni di protagonista dell’opera, ruolo che le ha permesso di ottenere una nomination agli Oscar®, la superstar internazionale, artista pluripremiata e attrice Ariana Grande, insieme alla cantante e attrice vincitrice di un Emmy, un Grammy e un Tony Award Cynthia Erivo. “Wicked: For Good The Soundtrack” include brani interpretati da Ariana Grande nel ruolo della strega Glinda, che si trova a dover conciliare la sua posizione di spicco all’interno della Città di Smeraldo con la terribile mancanza che prova per Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, ormai confinata in esilio in quanto Malvagia Strega dell’Ovest, ma ancora determinata a smascherare Il Mago di Oz. La colonna sonora comprende canzoni emblematiche dello spettacolo di Broadway “Wicked”, riviste e presentate in chiave inedita, oltre alle due canzoni originali del film scritte da Stephen Schwarts.

“Wicked: For Good The Soundtrack” preannuncia di continuare l’enorme successo di “Wicked: The Soundtrack”, che con oltre 1.5 miliardi di stream totali, ha battuto il record come Colonna Sonora più a lungo alla #1 nella Official Compilations Chart del Regno Unito. La colonna sonora, inoltre, ha debuttato #2 nella Billboard 200, segnando il più alto debutto per un adattamento teatrale di un musical nella storia e ottenendo il titolo di Biggest Sales Week per una colonna sonora nella Billboard 200 di tutto il decennio in corso.

A un anno dall’incredibile successo globale di “Wicked”, che ha ottenuto 10 nomination agli Oscar® (vincendone due nelle categorie “Migliori Costumi” e “Migliore Scenografia”) e ha incassato 750 milioni di dollari in tutto il mondo, arriva nelle sale italiane “Wicked: For Good”, la seconda e ultima parte del film, che regalerà alla storia il suo epico ed emozionante finale. Il film è basato sul musical che incanta il grande pubblico da generazioni, con musiche e testi del leggendario compositore e paroliere Stephen Schwartz, vincitore di tre Grammy Award e tre Oscar®, con la collaborazione di John Powell. Dopo decenni come uno dei musical più amati della storia e un primo film campione di incassi ed ugualmente apprezzato e lodato dal pubblico e dalla critica, “Wicked” torna sul grande schermo il 19 novembre 2025 per concludere uno dei più grandiosi eventi cinematografici degli ultimi anni, promettendo un finale appassionante e carico di emozione con “Wicked: For Good”.

Il film è interpretato anche dalla vincitrice dell’Oscar® Michelle Yeoh nel ruolo della regale direttrice della Shiz University, Madame Morrible, e da Jonathan Bailey (“Bridgerton”) nel ruolo di Fiyero, principe spensierato promesso sposo di Glinda. Sono inoltre presenti il candidato al Tony Ethan Slater nel ruolo di Boq, un altruista studente dei Munchkin, Marissa Bode nel ruolo della sorella di Elphaba, Nessarose, e l’icona della cultura pop Jeff Goldblum nel ruolo del mitico Mago di Oz.

Basato sul romanzo bestseller di Gregory Maguire, “Wicked” è stato adattato per il grande schermo con la sceneggiatura di Winnie Holzman e Dana Fox, nonché diretto dall’acclamato e pluripremiato regista Jon M. Chu. Il film vede inoltre il ritorno, in veste di produttore, della leggenda Marc Platt (“La La Land”, “La Sirenetta”), più volte nominato agli Oscar® e vincitore di quattro Tony Award, due Golden Globe e due Emmy, e dal pluripremiato David Stone, mentre i produttori esecutivi sono Stephen Schwartz, David Nicksay, Jared LeBoff, Winnie Holzman e Dana Fox.

Ariana Grande continua a dimostrare di essere un’artista a 360 gradi: dopo il primo capitolo di “Wicked”, che le ha permesso di ottenere una nomination agli Oscar® nella categoria “Miglior Attrice non protagonista”, la star è tornata anche con nuova musica pubblicando “Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead” lo scorso 28 marzo, con cui ha vinto in tre categorie agli MTV Video Music Awards 2025. Inoltre, la versione originale del suo settimo album in studio “Eternal Sunshine” e i singoli estratti “The Boy Is Mine” e “Yes, And?”, hanno ottenuto in totale tre nomination ai Grammy Awards 2025. Sulla scia di tutti questi incredibili successi, ha anche annunciato il suo “The Eternal Sunshine Tour”, che nel 2026 la porterà dagli Stati Uniti fino a Londra. Ariana Grande si riconferma così una delle artiste più versatili e talentuose della sua generazione, e non sembra avere intenzione di fermarsi.

“WICKED: FOR GOOD THE SOUNDTRACK” TRACKLIST