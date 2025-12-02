Bakemono Lab a Più Libri Più Liberi: presentazione dei nuovi volumi Eiga

Bakemono Lab è lieta di annunciare, per il tredicesimo anno consecutivo, la sua partecipazione a Più Libri Più Liberi. In occasione di questo importante traguardo verranno presentati i nuovi titoli del catalogo invernale e sarà rinnovato il consueto incontro con gli autori del collettivo Eiga, che introdurranno le novità editoriali del catalogo dedicato al cinema.

Numerosi gli ospiti attesi allo stand A52: Simone Fiocco, Luca Ruocco, Elizabeta Keci, Marilena Pradal, Stefano Bessoni, Marco Mancinelli e Matteo Maino.

Sabato 6 dicembre, alle ore 11, in Sala Marte, si terrà la presentazione ufficiale delle novità della collana di cinema Eiga, dal titolo “Le vie del cinema”.

I volumi protagonisti dell’incontro saranno:

Lonesome Blues – Ombre e lampi di ragione nel cinema di Woody Allen di Emanuele Rauco e Simone Tarditi , con prefazione di Giampiero Frasca ;

di e , con prefazione di ; Alone Together – solitudini e incontri nel cinema di Spike Jonze di Gianmaria Cataldo , con prefazione di Chiara Guida ;

di , con prefazione di ; Little Water Song – Kate Winslet e le mille sfumature dell’essere donna di Elisa Torsiello , con prefazione di Ilaria Feole e postfazione di Chiara Colizzi ;

di , con prefazione di e postfazione di ; I see you – la via di James Cameron di Matteo Maino, con prefazione di Chiara Guida;

A moderare l’incontro saranno Stefano Bessoni, Chiara Guida e Federica Aliano. Ospite speciale: Chiara Colizzi, storica voce italiana di Kate Winslet.

Le novità che Bakemono Lab porterà in fiera, però, non finiscono qui, perché allo stand A52 saranno finalmente disponibili anche tre nuovi titoli delle collane di narrativa e di libri illustrati. Si comincia con Il Limbo dei Piccoli Fobici di Varla Del Rio e Mauro Beato, illustrato da Aurora Giatti.

Nel regno della Paranoia, oltre la nebbia, un passaggio segreto conduce a un limbo oscuro… Là, un’orda di bambini fobici danza tra le ombre delle proprie ossessioni. Sei pronto a varcare la soglia?

Il secondo titolo, firmato da Jessica Ravera e con l’illustrazione di copertina di Domenico Scalisi, è Cuordilupo, romanzo della collana Yokai: Nella notte in cui i fulmini squarciano le Alpi e il bosco custodisce presagi antichi, dopo molto tempo, quando ormai le generazioni hanno imparato a convivere con i propri silenzi, tra gli alberi ricompare un grande lupo nero, come non se ne vedevano più: ombra ancestrale che riapre ferite e risveglia memorie di simboli perduti. ma è l’incontro con uno sguardo innocente a cambiare per sempre la vita di tutti. Da quell’attimo sospeso nasce un filo invisibile, capace di attraversare gli anni e legare il destino di una famiglia al respiro segreto della natura. Una storia di metamorfosi e sacrifici, dove il confine tra uomo e bestia si dissolve nella forza di un amore che sfida la natura stessa.

Per la collana Tanabata, Bakemono Lab presenta Le ali del colibrì di Marilena Pradal, con la cover di Aurora Giatti: A trent’anni, Marilena ha una vita piena: ha progetti e sogni da realizzare. Poi un giorno il suo cuore, quell’organo che ha sempre dato per scontato, diventa improvvisamente un traditore. Il pronto soccorso. La paura di morire. Un dispositivo impiantato nella spalla. Qualcosa che lei vivrà inizialmente come una gabbia, un limite invalicabile. Come si riprende a vivere quando il corpo ti ricorda ogni giorno la sua fragilità? Come si torna a sognare quando anche il gesto più semplice sembra una sfida? Marilena si ferma. Si arrende. Ma solo per un momento. Perché dentro di lei pulsa ancora quella voglia di scoprire il mondo che l’ha sempre animata. E così decide di non rinunciare: riempie lo zaino, affronta le sue paure e parte verso mete lontane ed esotiche, tra l’emozione dell’ignoto e il timore che il cuore possa tradirla di nuovo. Una storia vera di rinascita e coraggio, un inno alla vita che insegna che i limiti esistono solo se scegliamo di accettarli.

A chiudere le serie di nuove uscite di narrativa, la raccolta di Racconti gotici di Emilia Pardo Bazan, con la traduzione di Alessandro Margheriti e la cover di Gaia Magnini: «Entrate con coraggio insieme a me nella zona d’ombra della mia anima.» È con queste parole che la contessa Emilia Pardo Bazán ci prende in disparte per mostrarci una delle facce meno conosciute del suo poliedrico essere: quella più inquietante. In questa antologia di racconti gotici sorprendenti e carichi di tensione, l’autrice esplora un mondo soprannaturale popolato da vampiri, fantasmi, spettri, magia nera… un mondo invisibile ma non poi così lontano, in cui riecheggia tutto il folklore tradizionale della Galizia rurale.

