Addio a Robert Duvall, una leggenda del cinema a 95 anni

È morto Robert Duvall, uno degli attori più amati e versatili della storia del cinema. La notizia della sua scomparsa — avvenuta il 15 febbraio 2026 all’età di 95 anni — è stata confermata da Deadline e riportata da più testate internazionali.

Nato il 5 gennaio 1931 a San Diego, California, Duvall ha costruito una carriera lunga oltre sette decenni, distinguendosi per l’intensità, la profondità e il realismo delle sue interpretazioni.

La sua presenza sul grande schermo e in televisione ha segnato alcuni dei momenti più memorabili della storia del cinema moderno. Tra i ruoli che lo hanno consacrato al pubblico mondiale vi sono Tom Hagen nella saga de Il Padrino, l’enigmatico colonnello Kurtz in Apocalypse Now, e performance indimenticabili in film come Network, The Great Santini, Lonesome Dove e Tender Mercies, per il quale ha vinto l’Academy Award come miglior attore protagonista.

Duvall non era solo un interprete straordinario, ma anche un narratore profondo delle complessità umane, capace di incarnare personaggi con una rara autenticità emotiva. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui BAFTA, Golden Globe, Emmy e SAG Award, consacrandolo tra i grandi del cinema internazionale.

La sua eredità artistica resterà impressa per generazioni: dalla potenza drammatica alla sottile poesia dei suoi ruoli, Duvall ha saputo toccare pubblico e colleghi con una forza rara. Il suo lavoro continuerà a vivere nei film che hanno segnato la storia del cinema e nei cuori di chi lo ha ammirato.