La casa degli spiriti, le prime immagini della nuova serie Prime Video

Prime Video ha svelato, nell’ambito della 76ª edizione del Festival del Cinema di Berlino, la data di uscita de La casa degli spiriti, il primo adattamento seriale in lingua spagnola del celebre romanzo di Isabel Allende, che debutterà a livello globale il 29 aprile, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Basata sul romanzo di Isabel Allende, acclamato a livello internazionale, La casa degli spiriti è una saga familiare in otto episodi che abbraccia mezzo secolo, incentrata su tre generazioni di donne – Clara, Blanca e Alba – in un paese sudamericano conservatore plasmato dalla lotta di classe, dai tumulti politici e dalla magia.

La casa degli spiriti vede Alfonso Herrera (Rebel Moon) nei panni di Esteban Trueba, insieme a Nicole Wallace (È colpa nostra?) e Dolores Fonzi (Belén) che interpretano Clara del Valle in diverse fasi della sua vita. Il cast include, tra gli altri, anche Fernanda Castillo (The Lord of the Skies) nel ruolo di Férula, Aline Kuppenheim (Una donna fantastica) in quello di Nivea del Valle, Eduard Fernández (La pelle che abito) nella parte di Severo del Valle, Sara Becker (La bambina che raccontava i film) e Fernanda Urrejola (Cry Macho – Ritorno a casa) nel ruolo di Blanca, Rochi Hernández come Alba (30 Nights with my Ex), Juan Pablo Raba (News of a Kidnapping) nella parte di Tío Marcos, Pablo Macaya (Due vite parallele) e Nicolás Contreras (Baby Bandito) in quella di Pedro Tercero.

Isabel Allende, Eva Longoria e Courtney Saladino sono executive producer della serie insieme agli showrunner Francisca Alegría (The Cow Who Sang a Song Into the Future), Fernanda Urrejola (Cry Macho – Ritorno a casa), e Andrés Wood (News of a Kidnapping).

La serie è prodotta da FilmNation Entertainment, la società pluripremiata agli Oscar che ha realizzato Anora e Conclave, con il supporto di Fabula, casa di produzione cilena premio Oscar (A Memoria Infinita, Una donna fantastica)