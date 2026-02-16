The Batman – Parte II: lo sceneggiatore afferma che il sequel “sembra nuovo e pericoloso”

The Batman – Parte II sta rapidamente prendendo forma e le riprese dovrebbero iniziare nel Regno Unito ad aprile. Il sequel è atteso da tempo, dato che The Batman è uscito nel 2022. Si tratta di un intervallo di oltre cinque anni tra i due film. Grazie a Hollywood North Buzz, ora sappiamo che il ritorno del regista Matt Reeves alla DC avverrà con il titolo provvisorio “Vengeance 2”. E sì, il titolo provvisorio di The Batman era, come avrete probabilmente intuito, “Vengeance”.

Per coincidenza, più o meno nello stesso periodo in cui è stata diffusa questa notizia, lo sceneggiatore di The Batman – Parte II, Mattson Tomlin ha risposto a un fan scrivendo: “Abbiamo lavorato molto duramente per raccontare una storia degna del personaggio. Qualcosa che sembrasse nuovo e pericoloso. L’asticella non poteva essere più alta”. “Non vedo l’ora che la gente lo veda e possa parlarne a lungo”, ha aggiunto Tomlin, che ha lavorato al primo film ma non ha ricevuto alcun credito ufficiale. “Non riesco a descrivere cosa significhi questo film per me”.

In seguito, ha aggiunto: “Abbiamo fatto del nostro meglio, letteralmente, spingendoci oltre i limiti”. È difficile chiedere di più. The Batman si è concluso preparando il terreno per quella che sembrava una collaborazione con Joker e Enigmista. Tuttavia, molti fan hanno espresso disappunto per il fatto che Reeves sembrasse intenzionato a concentrarsi su due cattivi che hanno già avuto molto spazio sullo schermo nel corso degli anni.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno nella primavera 2026 e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Hush e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.