A Knight of the Seven Kingdoms: tutte le vittime del Processo dei Sette

L’episodio 5 di A Knight of the Seven Kingdoms, intitolato “In the Name of the Mother”, mantiene la promessa fatta nell’episodio 4: Dunk (Peter Claffey) e gli altri 13 cavalieri si preparano a dare inizio al processo dei sette. La mischia è estremamente sanguinosa e viene interrotta a metà da un flashback di Dunk, provocato da un colpo di mazza in pieno volto.

Tra fango, ferite da arma bianca e un occhio gonfio, Dunk riesce a sconfiggere Aerion (Finn Bennett) e a costringerlo a ritirare l’accusa. È una vittoria conquistata a caro prezzo, ma il popolo viene vendicato. Tuttavia, il trionfo di Dunk comporta diverse morti, tra cui quella del principe Baelor Targaryen (Bertie Carvel).

Come viene ucciso Baelor Targaryen nell’episodio 5

Dopo la battaglia, Duncan deve essere aiutato a lasciare il campo del torneo: le sue ferite sono gravissime. Steely Pate (Youssef Kerkour) e Raymun Fossoway (Shaun Thomas) lo sostengono mentre Baelor si avvicina, ancora con elmo e armatura. Offre alcune parole di incoraggiamento, poi inizia a parlare come se fosse in un sogno.

Steely Pate tenta di rimuovere l’armatura del principe, ma nota che è stata schiacciata nella parte posteriore. Baelor spiega che è stata la mazza del fratello Maekar (Sam Spruell). Mentre farfuglia un commento su quanto suo fratello sia sempre stato forte, Pate gli toglie l’elmo e recita una preghiera agli dèi.

Baelor si gira per mostrare a Dunk — e al pubblico — un’enorme spaccatura nel cranio, che lascia intravedere il cervello. Balbetta e poi cade a terra morto. Sebbene sapesse che la Guardia Reale non gli avrebbe fatto del male, non aveva previsto il colpo del fratello, che durante la battaglia lo ha colpito alla testa — accidentalmente o meno.

Baelor Targaryen muore anche nei libri di George R.R. Martin?

La morte di Baelor non è un’invenzione della serie. Nei racconti di Dunk ed Egg, in particolare nella novella The Hedge Knight, Baelor muore in modo molto simile. Anche lì si avvicina a Dunk, dice che le sue mani sembrano di legno, menziona il fratello, e la rimozione dell’elmo rivela un cranio semi-frantumato.

Chi altro muore durante il Processo dei Sette?

Baelor è uno dei tre cavalieri che perdono la vita durante il processo dei sette in A Knight of the Seven Kingdoms, anche se nell’episodio 5 è l’unico a ricevere un’attenzione significativa. Anche ser Humfrey Beesbury (Danny Collins) e ser Humfrey Hardyng (Ross Anderson) muoiono durante lo scontro.

Nessuno dei due sopravvive, ma ottengono la loro vendetta contro Aerion. Hardyng cercava riscatto per la gamba spezzata, e Beesbury, suo cognato, voleva a sua volta far pagare il “demone” Targaryen. In A Knight of the Seven Kingdoms, tre vite vengono sacrificate per salvare quella di Dunk, e resta da vedere se il sacrificio di Baelor sarà valso il prezzo pagato.