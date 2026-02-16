HomeSerie TvApprofondimenti

A Knight of the Seven Kingdoms: tutte le vittime del Processo dei Sette

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
A Knight of the Seven Kingdoms episodio 7

L’episodio 5 di A Knight of the Seven Kingdoms, intitolato “In the Name of the Mother”, mantiene la promessa fatta nell’episodio 4: Dunk (Peter Claffey) e gli altri 13 cavalieri si preparano a dare inizio al processo dei sette. La mischia è estremamente sanguinosa e viene interrotta a metà da un flashback di Dunk, provocato da un colpo di mazza in pieno volto.

Tra fango, ferite da arma bianca e un occhio gonfio, Dunk riesce a sconfiggere Aerion (Finn Bennett) e a costringerlo a ritirare l’accusa. È una vittoria conquistata a caro prezzo, ma il popolo viene vendicato. Tuttavia, il trionfo di Dunk comporta diverse morti, tra cui quella del principe Baelor Targaryen (Bertie Carvel).

Come viene ucciso Baelor Targaryen nell’episodio 5

A Knight of the Seven Kingdoms

Dopo la battaglia, Duncan deve essere aiutato a lasciare il campo del torneo: le sue ferite sono gravissime. Steely Pate (Youssef Kerkour) e Raymun Fossoway (Shaun Thomas) lo sostengono mentre Baelor si avvicina, ancora con elmo e armatura. Offre alcune parole di incoraggiamento, poi inizia a parlare come se fosse in un sogno.

Steely Pate tenta di rimuovere l’armatura del principe, ma nota che è stata schiacciata nella parte posteriore. Baelor spiega che è stata la mazza del fratello Maekar (Sam Spruell). Mentre farfuglia un commento su quanto suo fratello sia sempre stato forte, Pate gli toglie l’elmo e recita una preghiera agli dèi.

Baelor si gira per mostrare a Dunk — e al pubblico — un’enorme spaccatura nel cranio, che lascia intravedere il cervello. Balbetta e poi cade a terra morto. Sebbene sapesse che la Guardia Reale non gli avrebbe fatto del male, non aveva previsto il colpo del fratello, che durante la battaglia lo ha colpito alla testa — accidentalmente o meno.

A Knight of the Seven Kingdoms

Baelor Targaryen muore anche nei libri di George R.R. Martin?

La morte di Baelor non è un’invenzione della serie. Nei racconti di Dunk ed Egg, in particolare nella novella The Hedge Knight, Baelor muore in modo molto simile. Anche lì si avvicina a Dunk, dice che le sue mani sembrano di legno, menziona il fratello, e la rimozione dell’elmo rivela un cranio semi-frantumato.

Chi altro muore durante il Processo dei Sette?

Baelor è uno dei tre cavalieri che perdono la vita durante il processo dei sette in A Knight of the Seven Kingdoms, anche se nell’episodio 5 è l’unico a ricevere un’attenzione significativa. Anche ser Humfrey Beesbury (Danny Collins) e ser Humfrey Hardyng (Ross Anderson) muoiono durante lo scontro.

Nessuno dei due sopravvive, ma ottengono la loro vendetta contro Aerion. Hardyng cercava riscatto per la gamba spezzata, e Beesbury, suo cognato, voleva a sua volta far pagare il “demone” Targaryen. In A Knight of the Seven Kingdoms, tre vite vengono sacrificate per salvare quella di Dunk, e resta da vedere se il sacrificio di Baelor sarà valso il prezzo pagato.

Articolo precedente
A Knight of the Seven Kingdoms episodio 5 riepilogo: la storia di Dunk e l’esito del Processo dei Sette
Articolo successivo
Il creatore di A Knight of the Seven Kingdoms spiega il destino sconvolgente del principe Baelor nell’episodio 5
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved