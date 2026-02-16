MUBI rilascia le prime immagini di Teenage Sex and Death at Camp Miasma, il nuovo film di Jane Schoenbrun

MUBI ha diffuso le prime immagini ufficiali di Teenage Sex and Death at Camp Miasma, il nuovo atteso lungometraggio scritto e diretto da Jane Schoenbrun, già autrice di I Saw the TV Glow e We’re All Going to the World’s Fair. Il progetto conferma la collaborazione tra la regista e il distributore globale, che ha finanziato il film e ne curerà la distribuzione in numerosi territori, tra cui Italia, Nord America, Regno Unito, Germania, Spagna e Australia.

Protagoniste del film sono Hannah Einbinder, vincitrice dell’Emmy per la serie Hacks, e Gillian Anderson, celebre per The X-Files e Sex Education. Il cast include anche Amanda Fix, Arthur Conti, Eva Victor, Zach Cherry, Sarah Sherman, Patrick Fischler, Dylan Baker, Jasmin Savoy Brown, Kevin McDonald, Quintessa Swindell e Jack Haven.

Il film è prodotto da Plan B, mentre The Match Factory gestirà le vendite internazionali nei territori non coperti direttamente da MUBI.

Un meta-slasher tra identità e ossessione

Teenage Sex and Death at Camp Miasma è il terzo lungometraggio di Schoenbrun e prosegue il suo percorso artistico legato all’horror queer e ai temi dell’identità trans. Dopo anni di sequel stanchi e di un pubblico ormai disilluso, il franchise slasher immaginario “Camp Miasma” viene affidato a una giovane regista determinata a rilanciarlo.

Quando la cineasta decide di incontrare la protagonista del film originale — un’attrice reclusa e avvolta nel mistero — le due donne precipitano in un vortice in cui finzione e realtà si confondono. Il racconto si trasforma così in un universo sanguinoso e allucinato dove desiderio, paura e delirio si intrecciano, rielaborando i codici dello slasher classico in chiave metacinematografica.

Il progetto arriva dopo il successo di I Saw the TV Glow, presentato al Sundance 2024 e poi alla Berlinale, al Festival di San Sebastián e al SXSW, ottenendo diverse nomination agli Independent Spirit Awards 2025, tra cui Miglior Regia e Miglior Film. Con questo nuovo lavoro, Schoenbrun sembra voler spingere ancora oltre il dialogo tra cultura pop, trauma e costruzione dell’identità.

Al momento non è stata comunicata una data di uscita ufficiale, ma la diffusione delle prime immagini conferma che la distribuzione internazionale è già in fase avanzata.