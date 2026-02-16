La pelle di Margot Robbie è stata fotografata per diventare la carta da parati di Cathy in “Cime tempestose”

La scenografa di “Cime tempestose”, Suzie Davies, è stata entusiasta di ricevere una chiamata da Emerald Fennell, dato che aveva già lavorato su drammi in costume ambientati in quell’epoca — oltre che sul sontuoso Saltburn diretto dalla stessa Fennell.

«Pensavo che sarebbe stato divertente», racconta Davies. Ma Fennell aveva una visione diversa per l’adattamento del classico di Emily Brontë. Non solo voleva che il mondo fosse costruito interamente in studio, ma desiderava anche che la storia fosse raccontata attraverso la lente di come lei stessa l’aveva vissuta a 14 anni. «Questo per me ha aperto un vero e proprio scrigno di possibilità, e potevamo muoverci in tutte le direzioni», dice Davies.

Dalla costruzione di Wuthering Heights a Thrushcross Grange, fino a una casa delle bambole, Davies era al settimo cielo. Ma sicuramente l’aspetto della scenografia del film che più di tutti ha sorpreso il pubblico è la stanza di Cathy a Thrushcross Grange, rosa come la sua pelle…

Thrushcross Grange era la dimora della famiglia Linton, e l’eccesso era evidente in ogni dettaglio. La casa si presenta come un luogo grandioso e lussuoso, ma metaforicamente è una prigione per Cathy.

La Stanza della Pelle

Quando Cathy viene introdotta nella sua camera, si dice con orgoglio che le pareti sono come la sua pelle. Si tratta di un momento di disagio per il personaggio. Davies aveva campioni di tessuti e stoffe sulla scrivania. Tra questi, un pezzo di lattice. «Credo lo avessimo usato per “Saltburn”», ricorda. Era color pelle, e Davies ha intuito che potesse funzionare.

Una volta capito che l’idea era valida, Davies ha chiesto a Robbie di «inviare immagini ad alta risoluzione delle sue braccia e delle sue vene. Le abbiamo stampate. Abbiamo leggermente accentuato le vene.» Aggiunge: «Abbiamo anche provato a inserire l’ombelico sopra il camino, ma risultava un po’ troppo strano, incredibilmente.» Le immagini della sua pelle sono poi state stampate sul tessuto utilizzato per i pannelli imbottiti delle pareti della camera.

Davies racconta che, alla fine, in un’inquadratura dall’alto di Cathy sul letto mentre sta morendo, le sue vene sono particolarmente evidenti. «Abbiamo stampato le sue vene anche nel tappeto, solo per quell’inquadratura dall’alto, che è ancora più strana e inquietante.»

Il risultato è stato senza dubbio di grande effetto, così come per tutte le altre caratteristiche ed eccentriche decisioni relative alla scenografia che fanno di “Cime tempestose” un film estremamente distintivo.