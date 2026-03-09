Arnold Schwarzenegger tornerà in King Conan, Predator e Commando 2?

Il leggendario attore Arnold Schwarzenegger ha condiviso novità entusiasmanti riguardo ad alcuni dei suoi ruoli più iconici, rivelando che il progetto King Conan, precedentemente considerato accantonato, è finalmente in fase di sviluppo. La notizia è stata annunciata durante l’Arnold Sports Festival a Columbus, Ohio, in un’intervista a The ArnoldFans.com.

Schwarzenegger, dopo aver interpretato il glorioso guerriero Conan in Conan il barbaro (1982) di John Milius e Conan il distruttore (1984) di Richard Fleischer, sembrerebbe tornare per il terzo capitolo della saga. Secondo Schwarzenegger, il film su King Conan sarà prodotto da 20th Century Studios con Christopher McQuarrie come sceneggiatore e regista. McQuarrie, noto per aver diretto gli ultimi quattro film di Tom Cruise, porterà il suo stile al franchise di Conan. Schwarzenegger ha spiegato che lo script sarà scritto tenendo conto dell’età del personaggio: “Non sarò più un quarantenne, ma continuerò a dare del mio meglio. Sarà diverso, ma intenso.”

La trama di King Conan ruota attorno al periodo in cui Conan ha regnato per quarant’anni, viene costretto a lasciare il regno e affronta conflitti e minacce varie. Schwarzenegger ha descritto la storia come ricca di magia, creature e violenza, sottolineando che gli effetti speciali moderni e il budget dello studio garantiranno un prodotto spettacolare.

Ma le novità non si fermano a Conan. Arnold Schwarzenegger ha confermato di aver discusso con il regista Dan Trachtenberg di Predator: Badlands riguardo a un possibile ritorno nei panni del Maggiore Alan “Dutch” Schaefer in un futuro film del franchise. Inoltre, esiste già una sceneggiatura per un sequel di Commando. “Hanno fatto un nuovo Predator, e il regista sta facendo un ottimo lavoro. Ora vuole che io torni nel prossimo film. In effetti, la FOX ha riscoperto ‘Arnold’. Sono venuti da me dicendo: ‘Vogliamo che tu faccia Predator, e abbiamo anche uno script per Commando 2’”, ha dichiarato Arnold Schwarzenegger.

Il personaggio di Dutch, interpretato da Schwarzenegger nell’originale Predator del 1987 di John McTiernan, resta un’icona del franchise e Trachtenberg ha confermato di voler sviluppare nuovi progetti legati al personaggio. L’accordo con Paramount permetterà inoltre di esplorare nuovi film del franchise, sia originali sia basati su storie già note ai fan.