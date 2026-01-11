Le migliori serie post-apocalittiche da vedere se ti è piaciuto Fallout

Snowpiercer

In Snowpiercer l’apocalisse climatica ha congelato il pianeta, costringendo gli ultimi sopravvissuti a vivere su un treno in corsa perpetua. Come in Fallout, la sopravvivenza è gerarchica e violenta, e la lotta di classe è al centro del racconto. Ogni vagone è un micro-mondo, ogni regola è imposta dall’alto.