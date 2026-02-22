Baz Luhrmann anticipa il film su Giovanna d’Arco

Baz Luhrmann ha rivelato una frase chiave della sceneggiatura del suo nuovo progetto storico, Jehanne d’Arc, film dedicato alla figura di Giovanna d’Arco. Il regista australiano, noto per il suo stile visionario e spettacolare, ha spiegato perché oggi sente l’urgenza di raccontare questa storia, sottolineando come il tema del ricambio generazionale sia centrale nel suo adattamento.

Durante un’intervista, Luhrmann ha condiviso una battuta presente nel copione che sintetizza l’anima del film: “Gentile Delfino, dobbiamo strappare questo mondo dalle mani nodose di questi vecchi uomini.”

Una frase che, nelle intenzioni del regista, non è soltanto storica ma profondamente contemporanea.

Il cuore politico e generazionale di Jehanne d’Arc

Giovanna d’Arco fu una giovane contadina francese che, guidata – secondo la tradizione – da visioni divine, condusse l’esercito francese a decisive vittorie durante la Guerra dei Cent’Anni a soli 17 anni, contribuendo all’incoronazione di Carlo VII. Catturata dagli inglesi, fu processata per eresia e arsa sul rogo a 19 anni. Venticinque anni dopo venne riabilitata e nel 1920 canonizzata dalla Chiesa cattolica.

Luhrmann ha spiegato che il conflitto medievale può essere letto anche come una guerra alimentata da logiche di potere e interessi consolidati. L’arrivo di una diciassettenne capace di ribaltare gli equilibri diventa quindi, nella sua visione, una metafora del cambiamento generazionale e della rottura tra “chi ha” e “chi non ha”.

Non è la prima volta che il regista rilegge una tragedia classica con uno sguardo moderno: lo aveva già fatto con Romeo + Juliet e più recentemente con Elvis, trasformando biografie e miti in racconti visivamente potenti e accessibili al pubblico contemporaneo.

Isla Johnston sarà Giovanna d’Arco

A interpretare la protagonista sarà Isla Johnston, nota per aver vestito i panni della giovane Beth Harmon nella serie The Queen’s Gambit. Una scelta in linea con la tradizione di Luhrmann, che spesso affida ruoli centrali a giovani talenti in fase di ascesa.

Il progetto, ancora senza data ufficiale di uscita, dovrebbe iniziare le riprese nel corso dell’anno con l’obiettivo di arrivare nelle sale nel 2027.

Con Jehanne d’Arc, Baz Luhrmann sembra voler costruire non solo un kolossal storico, ma un racconto fortemente politico e generazionale. Se la frase anticipata è indicativa del tono del film, la sua Giovanna potrebbe parlare meno del passato medievale e molto di più del nostro presente.