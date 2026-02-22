HomeCinema News2026

Baz Luhrmann anticipa il film su Giovanna d’Arco

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Baz Luhrmann
Baz Luhrmann al Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Baz Luhrmann ha rivelato una frase chiave della sceneggiatura del suo nuovo progetto storico, Jehanne d’Arc, film dedicato alla figura di Giovanna d’Arco. Il regista australiano, noto per il suo stile visionario e spettacolare, ha spiegato perché oggi sente l’urgenza di raccontare questa storia, sottolineando come il tema del ricambio generazionale sia centrale nel suo adattamento.

Durante un’intervista, Luhrmann ha condiviso una battuta presente nel copione che sintetizza l’anima del film: “Gentile Delfino, dobbiamo strappare questo mondo dalle mani nodose di questi vecchi uomini.”

Una frase che, nelle intenzioni del regista, non è soltanto storica ma profondamente contemporanea.

Il cuore politico e generazionale di Jehanne d’Arc

Giovanna d’Arco fu una giovane contadina francese che, guidata – secondo la tradizione – da visioni divine, condusse l’esercito francese a decisive vittorie durante la Guerra dei Cent’Anni a soli 17 anni, contribuendo all’incoronazione di Carlo VII. Catturata dagli inglesi, fu processata per eresia e arsa sul rogo a 19 anni. Venticinque anni dopo venne riabilitata e nel 1920 canonizzata dalla Chiesa cattolica.

Luhrmann ha spiegato che il conflitto medievale può essere letto anche come una guerra alimentata da logiche di potere e interessi consolidati. L’arrivo di una diciassettenne capace di ribaltare gli equilibri diventa quindi, nella sua visione, una metafora del cambiamento generazionale e della rottura tra “chi ha” e “chi non ha”.

Non è la prima volta che il regista rilegge una tragedia classica con uno sguardo moderno: lo aveva già fatto con Romeo + Juliet e più recentemente con Elvis, trasformando biografie e miti in racconti visivamente potenti e accessibili al pubblico contemporaneo.

Isla Johnston sarà Giovanna d’Arco

A interpretare la protagonista sarà Isla Johnston, nota per aver vestito i panni della giovane Beth Harmon nella serie The Queen’s Gambit. Una scelta in linea con la tradizione di Luhrmann, che spesso affida ruoli centrali a giovani talenti in fase di ascesa.

Il progetto, ancora senza data ufficiale di uscita, dovrebbe iniziare le riprese nel corso dell’anno con l’obiettivo di arrivare nelle sale nel 2027.

Con Jehanne d’Arc, Baz Luhrmann sembra voler costruire non solo un kolossal storico, ma un racconto fortemente politico e generazionale. Se la frase anticipata è indicativa del tono del film, la sua Giovanna potrebbe parlare meno del passato medievale e molto di più del nostro presente.

Articolo precedente
Liam Neeson vola con Cold Storage: il nuovo sci-fi horror R-rated segna il suo miglior punteggio Rotten Tomatoes degli ultimi quattro anni
Articolo successivo
Cime Tempestose supera 150 milioni al box office: per Margot Robbie è il primo grande traguardo globale dopo Barbie
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved