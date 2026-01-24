NCIS: Ellie Bishop e Nick Torres si ritrovano nel teaser della stagione 23

La seconda parte della stagione 23 di NCIS si prepara a riaprire una delle storyline più discusse degli ultimi anni. Un nuovo teaser ufficiale anticipa infatti l’attesissima reunion tra Ellie Bishop e Nick Torres, a quasi cinque anni dall’uscita di scena del personaggio interpretato da Emily Wickersham.

La prima metà della stagione televisiva 2025–2026 è stata particolarmente intensa per il procedural CBS, tra archi narrativi importanti e special crossover, incluso quello con NCIS: Origins. Ora, però, la serie sembra pronta ad affrontare uno dei nodi emotivi più irrisolti del suo recente passato.

Il ritorno di Bishop e la missione che cambia tutto

Nel winter finale della stagione 23, NCIS ha sorpreso i fan con un colpo di scena significativo: Jessica Knight riceve il suo primo incarico per l’unità ELITE, e il bersaglio è proprio Ellie Bishop. Il cameo di Emily Wickersham ha segnato il suo ritorno nello show per la prima volta dalla stagione 18, riaccendendo immediatamente l’interesse del pubblico.

Secondo le immagini promozionali diffuse da Entertainment Weekly, l’episodio 10 – intitolato Her – mostrerà il primo confronto diretto tra Bishop e Torres, interpretato da Wilmer Valderrama. In uno degli scatti, Torres appare legato a una sedia, suggerendo una situazione ad alta tensione, mentre altre immagini mostrano i due finalmente uno di fronte all’altra. Il teaser include anche la reunion di Bishop con Kasie Hines e Tim McGee, segnale di un ritorno emotivamente carico per l’ex agente.

La sinossi ufficiale chiarisce il contesto dell’incontro: considerata una cyber-terrorista ricercata, Bishop decide di rivolgersi a Torres come unica persona di cui potersi fidare. È il loro primo faccia a faccia dalla dolorosa separazione avvenuta nel finale della stagione 18, quando Ellie lasciò improvvisamente la squadra.

Sia Emily Wickersham che Wilmer Valderrama hanno descritto l’episodio come una sorta di “lettera d’amore” ai personaggi e al legame rimasto in sospeso. L’attrice ha parlato di una Bishop cambiata, più complessa e segnata dal passato, mentre Valderrama ha sottolineato quanto fosse importante tornare a esplorare una dinamica che non aveva mai trovato una vera conclusione.

Il ritorno di Bishop avrà anche un impatto diretto sul percorso di Torres, soprattutto alla luce della sua relazione in evoluzione con Jessica Knight. Anche se la partecipazione di Wickersham è confermata come limitata a un solo episodio, la sua presenza ristabilisce un legame con il team che potrebbe aprire la porta a futuri sviluppi.