The Beauty, spiegazione del finale: Cooper si trasforma nel se stesso originale?

La serie horror sci-fi The Beauty si conclude con un finale mozzafiato: Byron è costretto a interrompere la distribuzione della droga letale dopo che questa ha causato la morte di migliaia di innocenti, tra cui sua moglie. Nel frattempo, l’agente Cooper decide di tornare al suo aspetto originale assumendo la cura somministrata dalla dottoressa Diana. Tuttavia, la sua identità dopo la trasformazione rimane un mistero.

La nuova e inquietante serie di FX, The Beauty, può anche aver concluso la sua corsa di 11 episodi, ma i brividi che vi ha fatto venire sulla pelle probabilmente impiegheranno un po’ di tempo a svanire. Considerata la forte presenza di body horror grafico e scene sanguinose, è comprensibile se anche voi, come molti altri spettatori, abbiate passato gran parte del finale con gli occhi chiusi. Per aiutarvi a capire meglio cosa è successo, ecco una spiegazione dettagliata del finale di The Beauty.

Di cosa parla The Beauty

Creata da Matthew Hodgson e Ryan Murphy, The Beauty è un dramma horror fantascientifico basato sull’omonimo fumetto di Jeremy Haun e Jason A. Hurley. La storia segue Byron Forst (interpretato da Vincent D’Onofrio e Ashton Kutcher), noto anche come “The Corporation”: un miliardario della tecnologia spietato e assetato di potere, ossessionato dalla giovinezza e dalla bellezza che la accompagna. Questa ossessione lo porta a creare The Beauty, una droga unica nel suo genere capace di trasformare chi la assume nella versione fisicamente perfetta di sé stesso in pochissimo tempo.

Ma naturalmente la bellezza ha un prezzo, vero? In questo caso, gli utilizzatori pagano la loro giovinezza venendo infettati da una versione letale e sessualmente trasmissibile della droga, che porta a una progressiva mutilazione fisica prima che il corpo esploda in una massa sanguinolenta. La serie fa capire che, contrariamente a quanto si pensa, i mostri non si nascondono sempre sotto il letto. A volte possono trovarsi proprio accanto a noi.

Non molto tempo dopo, persone bellissime in tutto il mondo iniziano a morire una dopo l’altra — tutto a causa della droga. Ed è qui che entrano in scena gli agenti dell’FBI Cooper Madsen e Jordan Bennett.

Incaricati di fermare queste morti brutali, gli agenti Cooper (interpretato da Evan Peters e Hudson Barry) e Jordan (interpretata da Rebecca Hall e Jessica Alexander) si alleano con la dottoressa Diana Sterling (interpretata da Ari Graynor), capo della divisione di robotica di Byron Forst recentemente chiusa per mancanza di fondi, insieme ai fidati membri del suo team Jeremy (interpretato da Jaquel Spivey e Jeremy Pope) e Antonio (interpretato da Teddy Cañez e Anthony Ramos), noto anche come “The Assassin”, per fermare Byron mentre lancia The Beauty sul mercato. Tuttavia, durante la missione, entrambi gli agenti finiscono per essere infettati dalla droga.

Quello che segue è un vero disastro. Dal Presidente degli Stati Uniti fino agli ingenui studenti delle scuole superiori, tutti iniziano a farsi iniettare la sostanza nella speranza di diventare più attraenti. Tra questi c’è anche Bella Grant (interpretata da Emma Halleen), una studentessa determinata a ottenere la droga.

Con il tempo che scorre e innumerevoli vite in pericolo, il gruppo riuscirà a fermare il grande cattivo? Scopriamolo.

Spiegazione del finale di The Beauty: la moglie di Byron cade vittima della droga?

Il finale si apre con i figli di Byron, Tig Forst (interpretato da Kevin Cahoon e Ray Nicholson) e Gunther Forst (interpretato da Eric Petersen e Brandon Gillard), che si iniettano The Beauty nel tentativo di compiacere il padre. Ma non si fermano lì: per trasformare la loro casa disfunzionale in una famiglia felice, somministrano la droga anche alla madre Franny Forst (interpretata da Isabella Rossellini e Nicola Peltz Beckham), trasformandola contro la sua volontà.

Anche se Byron è felice di avere ora una moglie bellissima, Franny è visibilmente sconvolta. Affronta il marito dicendogli che le sue smagliature e le cicatrici erano segni della sua autenticità e che, senza di esse, si sente intrappolata in un corpo che non riconosce. Convinta che la vita che è destinata a vivere sia peggiore dell’inferno, si taglia la gola nel tentativo di morire.

Bella riesce a ottenere l’iniezione che desidera tanto?

Dopo aver visto la sua migliore amica Ruthie (interpretata da Annabelle Wachtel e Paige McGarvin) trasformarsi in una donna straordinariamente bella, Bella decide di incontrare Conor (interpretato da Ethan Eisenstein e Carson Rowland), un dipendente di Byron incaricato di somministrare le iniezioni di The Beauty nella clinica.

Conor spiega a Bella che, oltre al metodo tradizionale dell’iniezione, l’unico altro modo per introdurre la droga nel corpo è attraverso un rapporto intimo. Ammette anche che, per assicurarsi di somministrare una dose particolarmente potente alla paziente, si è iniettato di nascosto un’altra dose della droga, rendendola la seconda nel giro di due settimane.

Anche se spaventata dalle possibili conseguenze, Bella accetta di andare a letto con lui nella speranza di sentirsi meglio con sé stessa.

Purtroppo, una doppia dose di The Beauty si rivela letale. La mattina seguente, la madre di Bella trova la stanza della figlia in un bagno di sangue. Gli spettatori vedono Bella accasciata in un angolo, mutilata e deformata oltre ogni riconoscimento. E non è l’unica a trovarsi in queste condizioni.

Che ne è di Byron e del suo impero?

Si scopre che The Beauty si è diffusa nel paese come un incendio fuori controllo, causando già la morte di migliaia di persone. Di conseguenza, Byron è costretto a convocare una riunione con il suo team legale, dove scopre che la sua azienda sta affrontando diverse cause collettive, indagini federali, un divieto della FDA e l’ira del Dipartimento di Giustizia dopo che il Segretario alla Difesa è stato mutilato fino a trasformarsi in un bambino di nove anni.

Byron, ora divorato dal senso di colpa per ciò che è accaduto a sua moglie, ordina al suo team di interrompere immediatamente la vendita della droga. Ma questa decisione non piace affatto a suo figlio Tig.

Tig sa che chiudere la produzione della droga significa non avere mai la possibilità di dimostrare di essere un degno successore. Così elabora un piano tutto suo.

Spiegazione del finale: cosa succede negli ultimi momenti?

Tig capisce che, per prendere il controllo dell’azienda, Byron deve essere eliminato. Così si allea con la dottoressa Diana Sterling. I due incontrano quindi Jeremy, Antonio, Jordan e l’agente Cooper, recentemente infettato e trasformato dalla droga in un ragazzo adolescente.

La dottoressa Diana rivela di aver scoperto una cura per The Beauty. Spiega di aver trovato il computer dello scienziato capo di Byron e, analizzandone i sistemi, di aver scoperto che nel tentativo di perfezionare la droga lo scienziato aveva accidentalmente creato un meccanismo di inversione.

Tig e Diana accettano di somministrare la cura a Cooper solo se il gruppo li aiuterà nella missione di Tig di prendere il controllo dell’impero del padre. Desideroso di tornare al suo aspetto originale, Cooper accetta e prende la cura.

La serie si conclude con Cooper che si risveglia di nuovo all’interno di una viscida sacca di carne e sangue. Una mano emerge dalla sacca, ma la telecamera taglia subito dopo essersi spostata su Jordan, che appare scioccata nel vedere la persona che ne esce. La nuova identità di Cooper rimane un mistero.