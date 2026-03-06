One Piece: la serie Netflix svela la prima versione live-action di un amato membro della ciurma di Luffy

L’attesa per la seconda stagione della serie live-action di One Piece su Netflix continua a crescere, e un nuovo annuncio ha sorpreso i fan dell’epopea piratesca creata da Eiichiro Oda. La produzione ha infatti rivelato la prima versione live-action di Brook, uno dei personaggi più amati della saga, introducendolo molto prima rispetto alla sua apparizione originale nel manga e nell’anime.

Dopo il grande successo della prima stagione, Netflix sta espandendo progressivamente l’universo narrativo della serie, dimostrando al tempo stesso una certa libertà nell’adattare il materiale originale. Pur lavorando a stretto contatto con Oda, il team creativo sembra intenzionato a riorganizzare alcune parti della storia per adattarle meglio al formato televisivo.

Il reveal è arrivato attraverso una nuova immagine promozionale condivisa online, che mostra Brook nella sua forma umana, molto prima della trasformazione che lo renderà il celebre musicista scheletrico conosciuto dai fan dell’anime. Il personaggio sarà interpretato dall’attore Martial T. Batchamen, scelto per incarnare il pirata prima degli eventi soprannaturali che lo caratterizzano nella storia originale.

Brook appare prima del previsto e cambia la cronologia della storia

Nel manga e nell’anime di One Piece, Brook entra ufficialmente nella ciurma di Monkey D. Luffy solo molto più avanti nella narrazione, durante l’arco narrativo di Thriller Bark. La decisione di Netflix di introdurre il personaggio già nella seconda stagione rappresenta quindi un cambiamento significativo rispetto alla cronologia originale.

Mostrare Brook nella sua forma umana offre però nuove possibilità narrative. Questa scelta permette alla serie di costruire un contesto emotivo più profondo attorno al personaggio, esplorando la sua storia prima della trasformazione che lo renderà uno dei membri più iconici della ciurma di Cappello di Paglia.

L’introduzione anticipata del personaggio sembra inoltre collegarsi a un altro elemento già anticipato nei trailer della seconda stagione: la presenza di Laboon, la gigantesca balena che i protagonisti incontrano all’ingresso della Rotta Maggiore.

Nel materiale originale, la storia di Laboon e il suo legame con Brook vengono rivelati solo molto più avanti nella serie. La balena aveva infatti viaggiato con la vecchia ciurma di Brook, che intratteneva l’animale con la musica prima di separarsi da lei durante il viaggio. Questo legame diventa uno dei momenti più emozionanti dell’intera saga.

Anticipando Brook attraverso flashback legati alla storia di Laboon, la serie live-action può creare fin da subito un forte impatto emotivo per gli spettatori e rafforzare la costruzione del mondo narrativo.

Resta ancora da capire quando il pubblico vedrà la versione più iconica del personaggio, quella dello scheletro musicista che combatte con la spada e suona il violino. Considerando che Tony Tony Chopper sarà introdotto nella seconda stagione tramite CGI, è probabile che anche Brook possa essere realizzato con una combinazione simile di effetti visivi qualora la serie arrivi a raccontare gli eventi successivi della saga.

Per ora, questa anticipazione dimostra che Netflix sta pianificando con attenzione il futuro dell’adattamento live-action di One Piece, preparando terreno per sviluppi narrativi che potrebbero estendersi per molte stagioni.