Sullivan’s Crossing 4 perde un protagonista: Scott Patterson lascia la serie CW

La quarta stagione di Sullivan’s Crossing arriverà presto su The CW, ma lo farà con un cambiamento importante nel cast. Il nuovo ciclo di episodi della serie drama romantica non includerà infatti Scott Patterson, interprete di Sully Sullivan, uno dei personaggi centrali dello show sin dal suo debutto.

Quando la serie è stata lanciata nel 2023, la storia seguiva Maggie Sullivan, una neurochirurga di Boston che decide di lasciare la sua carriera per tornare in Nuova Scozia, dove vive suo padre Sully. Il rapporto tra i due personaggi ha rappresentato uno dei pilastri emotivi della narrazione, rendendo l’uscita di scena del personaggio un cambiamento significativo per la serie.

Secondo quanto rivelato dalla creatrice e showrunner Roma Roth in un’intervista a Entertainment Weekly, l’assenza di Sully non significa però che il personaggio sia stato definitivamente escluso dall’universo narrativo. Roth ha infatti spiegato che Sully continuerà a essere “una parte importante del mondo della serie” e che Scott Patterson potrebbe tornare nelle stagioni future, se le scelte creative lo permetteranno.

Il viaggio di Sully in Irlanda spiega l’uscita del personaggio

L’uscita di scena di Sully è stata preparata nel finale della terza stagione, andato in onda nel 2025. Nell’episodio conclusivo il personaggio decide infatti di partire per l’Irlanda per sostenere la sua compagna Helen, impegnata nel tentativo di trasformare il proprio libro in una serie televisiva.

La quarta stagione riprenderà esattamente il giorno successivo alla sua partenza, con Sully ancora all’estero mentre Maggie e gli altri personaggi affrontano nuovi sviluppi nelle loro vite. Secondo Roth, questo viaggio rappresenta per Sully “un nuovo capitolo della sua vita”, anche se il personaggio continuerà a esistere nella narrazione della serie.

Scott Patterson è noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Luke Danes nella serie cult Gilmore Girls. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche a numerosi altri progetti televisivi e cinematografici, tra cui Saw IV, Saw V, Batman: Gotham by Gaslight, Justice League Unlimited, 90210, The Event e Aliens in America.

Nel frattempo, la quarta stagione di Sullivan’s Crossing promette di sviluppare nuove dinamiche tra i personaggi principali. Il cast della serie include Morgan Kohan, Chad Michael Murray, Tom Jackson e Andrea Menard, mentre tra le novità figura Marcus Rosner, che interpreterà Liam, ex compagno di Maggie.

Il personaggio di Liam è stato introdotto nel finale della terza stagione con un sorprendente cliffhanger, e le anticipazioni della nuova stagione suggeriscono che la serie potrebbe sviluppare un triangolo amoroso tra Maggie, Cal Jones e lo stesso Liam. In una scena mostrata nel promo ufficiale, Liam sorprende Maggie con una domanda ambigua: “È così che saluti tuo marito?”, lasciando Cal completamente spiazzato.

Con Sully lontano dalla Nuova Scozia e nuove tensioni sentimentali in arrivo, Sullivan’s Crossing sembra pronta a entrare in una fase narrativa diversa. La stagione 4 debutterà il 20 aprile alle 20:00 (ET) su The CW, portando con sé nuovi conflitti e cambiamenti importanti per i protagonisti della serie.

