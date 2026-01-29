HomeCinema News2026

Guillermo del Toro rivela che è in lavorazione una versione estesa di Frankenstein

Di Gianmaria Cataldo

-

Jacob Elordi nei panni del mostro di Frankenstein che guarda Elizabeth

Durante una proiezione di “Cronos” al Sundance Film Festival, il regista Guillermo del Toro ha confermato che sta realizzando una versione estesa del suo film Frankenstein (leggi qui la recensione), più completa rispetto a quella distribuita nelle sale e su Netflix. Secondo quanto riferito, questa versione è stata denominata “all the stitches” (tutti i punti di sutura) ed è destinata ai fan che desiderano una visione più completa dell’opera.

Non è però ancora chiaro dove verrà distribuita e non sono stati ancora annunciati i dettagli su come e dove verrà proiettata (Netflix, Blu-ray/DVD). La versione attuale di Frankenstein dura circa 150 minuti (2 ore e 30 minuti), ma è già stato riportato che c’è almeno una scena tagliata, una sequenza di 7 minuti che del Toro ha eliminato su suggerimento di James Cameron. del Toro ha però parlato di molte altre scene nei mesi scorsi, per cui questa “all the stitches” potrebbe arrivare a durare quasi 3 ore.

Frankenstein è stato recentemente nominato per nove Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Attore Non Protagonista, Miglior Sceneggiatura Non Originale, Migliori Costumi, Migliori Trucchi e Acconciature, Miglior Colonna Sonora Originale, Migliori Fotografia, Migliori Scenografie e Miglior Sonoro. Non resta a questo punto che attendere di scoprire quale sarà il destino futuro di questa versione estesa, che darà modo ai fan di vedere di più del film tanto amato del regista messicano.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

