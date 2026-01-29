Harry Potter: Ralph Fiennes alimenta i rumor sul casting di Cillian Murphy per Voldemort

Sebbene gran parte del cast principale del reboot di Harry Potter della HBO sia già stato rivelato, un ruolo cruciale rimane avvolto nel mistero: Lord Voldemort. Nonostante mesi di speculazioni sul casting del Signore Oscuro, la HBO non ha ancora reso nulla ufficiale. Tuttavia, una recente intervista sul tappeto rosso con l’attore originale di Voldemort, Ralph Fiennes, potrebbe aver riacceso la discussione.

Durante un’intervista con i giornalisti (la si può vedere qui), a Fiennes, che ha interpretato Colui che non deve essere nominato nella serie originale di film di Harry Potter, è stato chiesto chi, secondo lui, potrebbe interpretare il ruolo nell’imminente adattamento televisivo. “Beh, mi hanno detto che hanno già trovato qualcuno, no?” ha detto Fiennes, prima di menzionare casualmente Cillian Murphy come potenziale candidato. “Ho già detto che penso che Cillian Murphy sia molto bravo”, ha aggiunto. “Una scelta molto, molto buona”.

Non è chiaro se le osservazioni di Fiennes costituiscano una vera e propria rivelazione sul casting o riflettano semplicemente la sua opinione personale. È anche possibile che l’attore si riferisse a voci che circolano da tempo online piuttosto che condividere informazioni privilegiate. Le speculazioni su Murphy nei panni di Voldemort risalgono allo scorso anno, il che fa pensare che Fiennes stesse semplicemente ripetendo ciò che aveva sentito dire piuttosto che confermare qualcosa di definitivo.

“Penso che abbiano già scelto l’attore, vero? Non lo so, pensavo di sì”, ha aggiunto rapidamente Fiennes, cercando di rimediare a una potenziale gaffe o ammettendo di non sapere chi sia stato effettivamente scelto per il ruolo. Per quel che vale, in precedenza Fiennes ha già pubblicamente sostenuto Murphy come degno successore di uno dei cattivi più famosi di Harry Potter. “Cillian è un attore fantastico. È un suggerimento meraviglioso”, ha detto Fiennes durante un’apparizione al programma Watch What Happens Live di Bravo nel 2024. “Sarei assolutamente favorevole a Cillian. Sì”.

Il nome di Murphy circola da tempo come potenziale candidato per il ruolo di Voldemort, anche se l’attore stesso ha minimizzato le speculazioni. Durante un’apparizione a settembre al podcast Happy Sad Confused, il vincitore dell’Oscar per Oppenheimer ha suggerito di non essere coinvolto nel progetto. “No, i miei figli me lo mostrano ogni tanto, ma no, non ne so nulla”, ha detto Murphy. “È anche molto difficile seguire qualsiasi cosa faccia Ralph Fiennes. Quell’uomo è una leggenda assoluta della recitazione. Quindi buona fortuna a chiunque finirà per sostituirlo”. La produzione della serie televisiva di Harry Potter è iniziata ufficialmente nel luglio 2025 e continua ancora oggi. Non resta che attendere di scoprire chi andrà a ricoprire l’ambito ruolo.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.