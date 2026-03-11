Bon Jovi: Universal sviluppa un biopic sulla rock band

Universal Pictures sta sviluppando un biopic definitivo dedicato agli anni formativi dei Bon Jovi, la band nata nel New Jersey che ha venduto oltre 130 milioni di album e si è guadagnata un posto nella Rock & Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame. Dopo un lungo inseguimento da parte di diversi studi, Universal ha chiuso l’accordo per portare sullo schermo la storia del quartetto che ha conquistato il mondo con i suoi inni rock.

Lo studio, noto per biopic musicali basati su fatti reali come Straight Outta Compton e 8 Mile, ha investito in un pacchetto che prevede la partecipazione del leader Jon Bon Jovi e l’accesso alla libreria musicale della band.

Il film sarà prodotto da Kevin J. Walsh e Gotham Chopra, già autore della docuserie del 2024 Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story su Hulu, realizzata in occasione del 40° anniversario dei Bon Jovi. La sceneggiatura sarà scritta da Cody Brotter, noto per il suo lavoro su Drudge e Killing Satoshi, oltre ad altri biopic musicali e progetti cinematografici di grande impatto.

La pellicola racconterà gli anni iniziali di Jon Bongiovi, dall’infanzia nel New Jersey fino alla formazione della band che avrebbe riempito stadi in tutto il mondo. Jon fu spinto verso la musica dalla madre appassionata dei Beatles, ma nei primi momenti di apprendimento della chitarra si frustrò così tanto che lanciò lo strumento giù per le scale del seminterrato rompendolo. Solo durante l’adolescenza, dopo aver assistito a un concerto di Bruce Springsteen, trovò la motivazione per riprendere in mano lo strumento, imparare a suonare e scrivere canzoni originali.

Dopo aver maturato esperienza in numerosi gruppi locali, Jon lavorò come tuttofare nello studio Power Station di Manhattan, dove ebbe modo di osservare artisti come gli Aerosmith e registrare le sue prime canzoni, tra cui il futuro successo Runaway. Nonostante i rifiuti iniziali delle etichette discografiche, il brano trovò spazio sulle radio rock locali e permise a Jon di capitalizzare e assumere i migliori musicisti sulla piazza, formando la band con David Bryan (tastiere), Tico Torres (batteria), Alec John Such (basso) e Richie Sambora, talentuoso chitarrista e cantante locale, con cui Bon Jovi si sarebbe fuso come autore di canzoni e in duetti (chitarra e voce).

Bon Jovi emerse come frontman da cuore infranto. Pur essendo già fidanzato con la ragazza del liceo Dorothea – sposata alla Graceland Wedding Chapel di Las Vegas nel 1989 e tuttora insieme – Bon Jovi fu invitato a mantenere la relazione privata per apparire come scapolo disponibile.

Il film seguirà anche la crescita della band fino al terzo album, Slippery When Wet, che incluse i classici Livin’ on a Prayer e You Give Love a Bad Name, vendendo 30 milioni di copie. Saranno affrontate le difficoltà del tour, le sfide personali, l’abuso di sostanze, i cambi di formazione e la chirurgia alle corde vocali di Jon, necessaria per mantenere gli acuti che lo hanno reso celebre.

Con l’accesso completo alla musica e ai membri della band, il progetto di Universal promette di offrire uno sguardo autentico e appassionante sulla nascita di una delle rock band più iconiche di sempre.