Il film conclusivo di Heartstopper ha finalmente una finestra di uscita

Di Genny Santin Nalin

-

Alice Oseman ha finalmente dato ai fan qualche indizio su quando arriverà il capitolo finale della storia di Nick e Charlie sullo schermo. L’autrice della celebre graphic novel Heartstopper (leggi qui la recensione della terza stagione) ha infatti rivelato che il film conclusivo della serie Netflix, Heartstopper Forever, non uscirà prima della pubblicazione dell’ultimo volume della saga.

La notizia è stata condivisa durante una sessione di domande e risposte alla London Book Fair, dove Alice Oseman ha spiegato che per lei era fondamentale che il finale della storia fosse prima vissuto nella sua forma originale, cioè nel libro. “Era molto importante per me che il libro uscisse prima, così le persone possono vivere la fine della storia sulla pagina”, ha dichiarato l’autrice, ricordando che la serie televisiva è un adattamento dell’opera cartacea e non il contrario.

Il sesto e ultimo volume della saga, Heartstopper Volume 6, arriverà in formato paperback negli Stati Uniti il 7 luglio 2026. Solo dopo quella data il pubblico potrà aspettarsi l’uscita del film su Netflix, che concluderà ufficialmente la storia iniziata come webcomic nel 2016 e diventata nel tempo un fenomeno globale.

Nonostante l’attesa, i lavori sul film sono ormai quasi terminati. Oseman, che ha scritto anche la sceneggiatura del progetto, ha spiegato che la produzione è nelle fasi finali di post-produzione, con gli ultimi ritocchi agli effetti visivi e alle animazioni. Una volta completati questi passaggi, il film verrà inviato per il doppiaggio nelle varie lingue e per i controlli di qualità di Netflix.

Alla regia del progetto c’è Wash Westmoreland, mentre i protagonisti della serie torneranno nei loro ruoli: Joe Locke interpreterà ancora Charlie Spring e Kit Connor tornerà nei panni di Nick Nelson. Anche se il resto del cast non è stato ancora confermato ufficialmente, Netflix ha assicurato che nel film rivedremo anche gli amici della coppia.

Secondo la sinossi diffusa dalla piattaforma, il film racconterà l’ultima fase della relazione tra Nick e Charlie. Dopo gli eventi della terza stagione della serie Heartstopper, i due ragazzi sono più uniti che mai. Tuttavia, l’imminente partenza di Nick per l’università e la crescente indipendenza di Charlie a scuola metteranno alla prova la loro relazione, costringendoli ad affrontare la prospettiva di una storia a distanza.

Con il film finale e l’ultimo volume della graphic novel, Heartstopper si prepara quindi a chiudere il cerchio di una delle storie romantiche più amate degli ultimi anni. Per i fan, l’attesa sarà ancora lunga, ma il finale sembra ormai sempre più vicino.

