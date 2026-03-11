HomeCinema News2026

James Wan dirigerà il remake di “The Gangster, The Cop, The Devil” per la Paramount

Di Gianmaria Cataldo

-

James Wan regista
Il regista australiano James Wan arriva alla 36ª edizione degli American Cinematheque Awards in onore di Ryan Reynolds. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

La Paramount Pictures ha incaricato James Wan di dirigere il remake dell’acclamato film sudcoreano The Gangster, The Cop, The Devil, con il protagonista originale Don Lee (Ma Dong-seok) coinvolto nel progetto. Brian Helgeland ha scritto la bozza originale e sarà il produttore esecutivo, mentre Shay Hatten scriverà la sceneggiatura.

Wan e Michael Clear sono invece i produttori per Atomic Monster. Anche Lee è poi produttore, tramite Big Punch Global, insieme a Sylvester Stallone e D. Matt Geller, tramite Balboa Productions, Chris Lee, tramite B&C Group, e Jang Won-seok, CEO di BA Entertainment.

Il film originale, liberamente ispirato ad un fatto reale, è stato proiettato al Festival di Cannes nel 2019. La storia ha per protagonisti un serial killer, un criminale e un poliziotto. Questi ultimi due finiranno per unire le loro forze nel tentativo di smascherare il nemico comune. Questa alleanza verrà ovviamente messa continuamente a dura prova, e da ciò prenderà vita un racconto che fa del proprio tono cupo e ricco di suspence il proprio punto di forza.

James Wan, oltre ad essere produttore delle saghe di Insidious The Conjuring, ha recentemente diretto Aquaman e il Regno Perduto, sequel del film del 2018 che rimane il film della DC Studios con il maggior incasso mondiale di tutti i tempi.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
