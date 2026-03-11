Spider-Noir: lo showrunner chiarisce il legame con i film Spider-Verse di Sony

MGM+ e Prime Video stanno per lanciare Spider-Noir, una nuova serie live-action di Spider-Man composta da otto episodi, che porterà i fan in un’epoca mai esplorata prima: gli anni ’30. La storia seguirà Ben Reilly, che agisce come The Spider, piuttosto che il tradizionale Spider-Man, in un’avventura piena di misteri e nemici d’altri tempi.

Lo showrunner Oren Uziel ha però subito chiarito il rapporto della serie con i film animati del multiverso di Sony: “Non è un seguito di Spider-Man – Un nuovo universo. Una volta che Phil e Chris hanno introdotto l’idea del multiverso, penso che si possa prendere il materiale e farlo proprio.” L’obiettivo della serie è infatti quello di offrire “una versione di Spider-Man che nessuno aveva mai visto prima.”

Cosa sappiamo di Spider-Noir

La produzione sarà supervisionata dai produttori esecutivi Phil Lord e Chris Miller, già noti per il successo dei film animati Spider-Verse. Uziel ha raccontato di aver assistito alle riprese con Nicholas Cage, osservando come l’attore recitasse le battute con entusiasmo: “Per me, è stata una delle esperienze più gratificanti che abbia mai vissuto.”

La serie esplorerà anche alcune versioni dei classici villain di Spider-Man, come Sandman ed Electro, reinterpretati nello stile degli anni ’30. L’uscita della serie sarà strategica, in concomitanza con il ritorno dell’Uomo Ragno sul grande schermo: Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland debutterà il 31 luglio 2026.

Spider-Noir debutterà negli Stati Uniti su MGM+ il 25 maggio, per poi approdare in tutto il mondo su Prime Video a partire dal 27 maggio. Con una trama originale, un’ambientazione unica e personaggi storici rivisitati, la serie promette di offrire ai fan di Spider-Man un’esperienza completamente nuova, tra avventura, mistero e uno sguardo al passato del multiverso.