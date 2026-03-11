Kathryn Hahn ufficialmente scelta per interpretare Madre Gothel nel live-action di Rapunzel

Rapunzel è stato un grande successo per la Disney, incassando oltre 592 milioni di dollari in tutto il mondo e rappresentando una svolta cruciale per l’animazione Disney. La storia di Raperonzolo ha origine dai fratelli Grimm e ha assunto molte forme in film, libri, serie televisive e musical. Ora, la Disney spera di replicare il successo della sua interpretazione con una versione live-action e dopo alcune indiscrezioni, è ora arrivata la conferma che Kathryn Hahn interpreterà Madre Gothel.

Hahn ha infatti annunciato sottilmente la sua partecipazione al cast tramite Instagram, con la didascalia “mother knows best” (la mamma ha sempre ragione), rivelando così di essere stata scelta per interpretare l’iconica cattiva Madre Gothel nel prossimo remake live-action. In precedenza era stato riferito che Hahn era in trattativa per il ruolo all’inizio di quest’anno, e ora anche la Walt Disney Studios ha confermato la sua partecipazione al cast, condividendo un video di Hahn che indossa una maglietta con il personaggio di Madre Gothel.

A gennaio era stato annunciato chi avrebbe interpretato i ruoli di Rapunzel e Flynn Rider nel prossimo film live-action. Milo Manheim, noto per il ruolo di Zed in Disney’s Zombies, è stato scelto per interpretare Flynn, mentre il ruolo di Rapunzel è stato assegnato a Teagan Croft, nota per il ruolo di Raven nella serie DC Titans. Nel film del 2010 Rapunzel, Mandy Moore (This Is Us) ha doppiato Rapunzel e Zachary Levi (Shazam) ha doppiato Flynn Rider.

La Disney ha annunciato per la prima volta i piani per un live-action di Rapunzel nel dicembre 2024, con il coinvolgimento del regista di The Greatest Showman, Michael Gracey. La produzione dovrebbe iniziare alla fine di quest’anno, ma non è stata ancora annunciata una data ufficiale per l’uscita del remake live-action. Molti sono entusiasti della notizia del casting di Kathryn Hahn, che i fan considerano la scelta “perfetta” per il personaggio dopo la sua interpretazione di una strega nella serie Agatha All Along dell’MCU e in WandaVision al fianco di Elizabeth Olsen.

