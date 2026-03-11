Scooby-Doo: Paul Walter Hauser potrebbe unirsi alla serie live action

Netflix è pronta a riportare sul piccolo schermo il celebre cane detective con una nuova serie live-action di Scooby-Doo. La produzione, attualmente in fase di casting, vede come protagonisti creativi Josh Appelbaum (Mission: Impossible – Protocollo fantasma) e Scott Rosenberg (Venom, Jumanji: Benvenuti nella Giungla), che saranno showrunner e sceneggiatori.

Il cast principale è ancora in definizione, ma alcune conferme hanno già fatto felici i fan. Frank Welker storico interprete vocale di Fred Jones e Scooby-Doo, presterà di nuovo la voce al celebre alano, inoltre, Mckenna Grace interpreterà Daphne Blake.

Secondo quanto riportato da What’sOnNetflix.com, Paul Walter Hauser sarebbe invece trattativa per un ruolo secondario nella serie. Non vestirà i panni di uno dei membri della Mystery Inc., ma interpreterà il primo proprietario di Scooby-Doo. Al momento non è però confermato se Hauser abbia firmato il contratto, ma pare che gli sia stato fatto un’offerta ufficiale.

Cosa sappiamo della serie live action di Scooby-Doo

Le riprese della serie, composta da otto episodi, inizieranno ad aprile ad Atlanta. La trama esplorerà le origini della Mystery Inc., seguendo Shaggy, Velma, Daphne e Fred e il loro primo incontro con Scooby-Doo, che entra nella loro vita dopo aver assistito a un omicidio soprannaturale. La sinossi ufficiale promette un “mistero che trascina i protagonisti in un incubo pieno di segreti”, con un tono descritto come simile a quello di Riverdale.

La produzione esecutiva è affidata ad André Nemec e Jeff Pinkner di Midnight Radio, insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman di Berlanti Productions. Peter Friedlander, vicepresidente delle serie scripted di Netflix, ha commentato: “Mystery Inc. è di nuovo in azione! Siamo entusiasti di portare Scooby-Doo in TV per la prima volta in live-action”.

Negli anni, ci sono stati diversi progetti animati e live-action, tra cui i film del 2002 e 2004, e si presume che Scooby-Doo sarà realizzato in CGI anche in questa nuova serie, ma non è ancora confermato.